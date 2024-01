o2-Kombi-Vorteil: Details zur 50-Prozent-Rabatt-Aktion

Eine Woche vor dem Start gibt es weitere Details zur 50-Prozent-Rabatt-Aktion von o2, die sich auch an viele Bestands­kunden richtet.

Wie berichtet startet o2 zum 18. Januar mit einer neuen Rabatt-Aktion. Dabei stellt die Telefónica-Kern­marke die Möglich­keit in den Schwer­punkt der Vermark­tung, 50 Prozent auf den ersten Vertrag zu bekommen, wenn der Kunde sich gleich für (mindes­tens) einen weiteren Mobil­funk-Anschluss von o2 entscheidet.

Das Rabatt-Angebot gilt nicht dauer­haft, sondern zunächst im Akti­ons­zeit­raum vom 18. Januar bis 2. April, wie aus einer Infor­mation des Netz­betrei­bers für Fach­händler hervor­geht, die der teltarif.de-Redak­tion vorliegt. Wie es weiter heißt, wird der 50-Prozent-Rabatt auf die Erst­karte nur dann einge­räumt, wenn Kunden in einem berech­tigten Tarif gleich­zeitig den zweiten Vertrag mit 24-mona­tiger Mindest­lauf­zeit abschließen. Hier gilt eine Kulanz­frist von maximal 14 Tagen.

Auch viele Bestands­kunden können profi­tieren

Weitere Details zur neuen o2-Aktion

Foto: picture alliance/dpa Bestands­kunden können von der Aktion profi­tieren, wenn sie ihren bestehenden Vertrag verlän­gern und zugleich einen zweiten Vertrag mit 24 Monaten Mindest­lauf­zeit abschließen. Der Erst­ver­trag darf dabei eine Rest­lauf­zeit von maximal zwölf Monaten haben. Bei mehr als einem Jahr Rest­lauf­zeit ist es nicht möglich, an der Aktion teil­zunehmen.

Ab dem zweiten Vertrag greift der regu­läre o2-Kombi-Vorteil für Mobil­funk und Fest­netz. Hier bleiben die Kondi­tionen unver­ändert. Nicht kombi­nierbar ist der 50-Prozent-Rabatt mit Hard­ware-Vouchern, dem Junge-Leute-Vorteil, Flex-Tarifen, HD-Packs, den o2-Basic- und den o2-Mobile-Pro-Tarifen.

Zweit­karte muss in "berech­tigtem Tarif" geschaltet werden

Um den halben Grund­preis auf den Haupt­ver­trag zu bekommen, muss der Kunde die Zweit­karte in einem "berech­tigten Tarif" abschließen, wie o2 weiter erläu­tert. Das sind alle o2-Mobile- und o2-Mobile-Unli­mited-Tarife (inklu­sive o2 Mobile S, S Boost und S Boost Plus, die als Erst­karte nicht "erlaubt" sind). Dazu kommen die Tarife o2 my Data M und L.

In Verbin­dung mit einem o2-Home-Tarif oder o2 my Internet 150 als Zweit­ver­trag beträgt der Kombi-Vorteil nur 5 Euro. Kunden, die als zweiten Anschluss einen o2-Basic-Vertrag wählen, erhalten keinen Kombi-Vorteil.

Wie es weiter heißt, ist nur ein "Kombi-Vorteils-Special-Rabatt" erlaubt. Der Preis­nach­lass auf mehrere Vertrags­ver­län­gerungen sei nicht zulässig, wenn nur ein neuer Vertrags­abschluss erfolgt. Ein mehr­facher Rabatt werde über­prüft und ggf. nach­träg­lich wieder deak­tiviert.

In einer weiteren Meldung haben wir darüber berichtet, in welchen o2-Tarifen Kunden weiterhin dauer­haft 6 GB mehr Daten­volumen in jedem Abrech­nungs­zeit­raum bekommen.