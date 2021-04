Videokonferenz-Problem bei o2: Das war der Grund

In den vergan­genen Wochen beschwerten sich zahl­reiche o2-Kunden darüber, dass Video­kon­ferenzen trotz guter LTE-Versor­gung kaum nutzbar wären. o2 gesteht den Fehler ein - und hat ihn nun behoben.

o2 behebt Probleme bei Videokonferenzen

Bild: Telefonica / o2 Zur Arbeit im Home­office gehört die Verwen­dung von Video­kon­ferenz-Programmen inzwi­schen ganz selbst­ver­ständ­lich dazu. Und obwohl das Fest­netz im vergan­genen Jahr deswegen eine regel­rechte Renais­sance erlebte, verwenden viele Arbeit­nehmer statt­dessen das Mobil­funk­netz für die Arbeit.

Das ist insbe­son­dere dann problemlos möglich, wenn das Mobil­funk­netz am eigenen Standort gut ausge­baut ist, was inzwi­schen auch im o2-Netz in vielen städ­tischen und länd­lichen Regionen der Fall ist. Dazu kommt, dass im o2-Netz unli­mitierte Internet-Flat­rates recht bezahlbar sind und durch Video­kon­ferenzen darum keine "Verschwen­dung" von Daten­volumen droht.

Trotzdem gab es in den vergan­genen Wochen zahl­reiche Beschwerden darüber, dass im o2-Netz trotz sehr guter LTE-Netz­ver­sor­gung Video­kon­ferenzen kaum nutzbar gewesen seien. o2 hat den Fehler nun einge­standen.

o2-Kunden beschweren sich auch im Forum

Anfang April schreib uns ein o2-Kunde:

Ich beob­achte aktuell vermehrt Probleme mit o2 LTE und Video­calls über Teams, Zoom und andere Platt­formen. Es scheinen mehrere User betroffen zu sein aus verschie­denen Regionen (Berlin, Bran­den­burg). Der Umfang des Problems scheint nicht ganz klar zu sein. Inter­essan­ter­weise hat man in den betrof­fenen Regionen teil­weise eine schnelle LTE-Verbin­dung mit 50-70 MBit/s und dennoch funk­tio­niert ausschließ­lich die Video­tele­fonie nicht. Ob es sich hier um ein tech­nisches Problem handelt oder aktiv QoS einge­setzt wird, um Services zu prio­risieren, ist nicht klar, da der o2-Support sich hierzu nicht äußert. Es gibt viele Berichte von Betrof­fenen. Aufgrund der Komple­xität des Problems gehe ich davon aus, dass sich nicht alle Betrof­fenen in Foren äußern.

Tatsäch­lich konnten wir bezüg­lich der Video­tele­fonie inzwi­schen weitere Opti­mie­rungen im Netz vornehmen. Diese Anpas­sungen an einem zentralen Netz­ele­ment zeigen auch seit einigen Tagen die erhofften Verbes­serungen, sodass Video­kon­ferenzen nun wieder einwand­frei mit allen Tarifen funk­tio­nieren sollten.

Hierzu sandte uns der Leser zahl­reiche Berichte aus dem o2-Hilfe-Forum, in dem sich weitere Kunden über das Problem beschwerten. Dort wird deut­lich, dass die Kunden zahl­reiche Video­kon­ferenz-Tools nutzten und dass das Problem bei allen glei­cher­maßen auftrat. Dadurch konnte ausge­schlossen werden, dass einer der Video­kon­ferenz-Dienste über­lastet war. Auf unsere Anfrage bestä­tigte o2 uns inzwi­schen, dass es sich tatsäch­lich um ein Netz­pro­blem gehan­delt habe. Ein Telefónica-Spre­cher schrieb uns hierzu heute:o2-Kunden, bei denen weiterhin Probleme auftreten, sollten sich also mit Verweis auf diese Meldung mit der o2-Kunden­betreuung in Verbin­dung setzen.

