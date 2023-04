o2 Prepaid im Test: Endlos Streamen mit 384 kBit/s

o2 bietet seit Anfang April Prepaid­tarife mit Weiter­surf-Garantie an. Wir wollten wissen, wie gut das mit bis zu 384 kBit/s in der Praxis funk­tio­niert.

Seit Anfang April sind die neuen Prepaid-Tarife von o2 verfügbar. Die Smart­phone-Tarife sind teurer geworden, bieten dafür aber auch mehr Inklu­sivo­lumen für den mobilen Internet-Zugang. Als Beson­der­heit gegen­über fast allen anderen aktu­ellen Mobil­funk­tarifen auf dem deut­schen Markt bietet die Telefónica-Marke ihren Prepaid-Kunden auch eine soge­nannte Weiter­surf-Garantie.

Den Begriff der Weiter­surf-Garantie hatte o2 bereits bei der ersten Gene­ration der Free-Tarife aus dem Post­paid-Bereich einge­führt. Bei o2 Free hatten die Kunden noch bis zu 1 MBit/s im Down­stream zur Verfü­gung, wenn sie ihr im Tarif enthal­tenes Daten­volumen verbraucht hatten. Bei den neuen Prepaid-Ange­boten stehen nach Verbrauch des Inklusiv-Kontin­gents immerhin noch 384 kBit/s zur Verfü­gung. o2 Prepaid S ausprobiert

Foto: Telefónica o2 wirbt damit, dass dadurch "beispiels­weise Audio-Strea­ming (zum Beispiel Musik-Dienste wie Spotify), text­basierte Nach­richten (wie E-Mails, Messa­ging und WhatsApp-Chats) und Audio-Tele­fonie (zum Beispiel WhatsApp-Calls) weiterhin möglich" sind. Für Inter­essenten, die vor allem Audio-Strea­ming nutzen, kann der voraus­bezahlte Tarif ggf. auch als Ersatz für Telekom StreamOn und den Voda­fone Pass dienen.

Tarif­wechsel in Echt­zeit

Wir wollten wissen, wie gut die Weiter­surf-Garantie mit "DSL-Light-Geschwin­dig­keit" tatsäch­lich funk­tio­niert und haben zu diesem Zweck eine schon vorhan­dene Prepaid­karte in einen der aktu­ellen Tarife (o2 Prepaid S für 12,99 Euro in vier Wochen) umge­stellt. Das klappte inner­halb weniger Minuten und wurde per SMS bestä­tigt. Weniger gut funk­tio­nierte die Veri­fizie­rung der für den Kunden-Account hinter­legten E-Mail-Adresse. Wir haben zwar die dazu gedachte E-Mail von o2 erhalten und den darin enthal­tenen Link ange­klickt. Die Veri­fizie­rung wurde aber nicht erkannt. Tarif nahezu in Echtzeit aktiviert

Screenshot: teltarif.de Für unbe­darfte Kunden verwir­rend ist zudem, dass zwar in der Bestä­tigungs-SMS zum Tarif­wechsel die korrekte Bezeich­nung o2 Prepaid S genannt wurde. In der Mein-o2-App findet sich jedoch zusätz­lich die von der Telefónica-Marke eigent­lich einge­stellte Bezeich­nung o2 Loop. Immerhin wurde hier direkt nach Akti­vie­rung des neuen Preis­modells aber korrekt ange­zeigt, dass 0 MB von 6 GB High­speed-Surf­volumen verbraucht wurden.

Wie erwartet konnten wir uns - wie schon vor dem Wechsel in den aktu­ellen Tarif - mit der o2-Wert­karte in einem Apple iPhone 14 Pro zwar ins GSM- und LTE-Netz von Telefónica einbu­chen. Der 5G-Zugang ist jedoch nicht möglich. Nun hatten wir zunächst die besagten 6 GB unge­dros­seltes Daten­volumen zur Verfü­gung. Im Spes­sart erreichten wir bis zu 55 MBit/s im Down­stream und rund 30 MBit/s im Upstream bei einer Ansprech­zeit von 40 ms. In Hamburg lag die Down­stream-Geschwin­dig­keit bei bis zu 170 MBit/s bei Ping­zeiten zwischen 20 und 30 ms.

