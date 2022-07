o2 Prepaid­kunden können ab sofort in Spanien und in den USA über VoLTE tele­fonieren. Vor allem für USA-Reisende war die Frei­schal­tung wichtig.

VoLTE-Roaming für o2 Prepaid

Foto: Telefónica Telefónica baut die Möglich­keit, über das LTE-Mobil­funk­netz nicht nur im Internet zu surfen, sondern auch zu tele­fonieren, weiter aus. Wie der in München ansäs­sige Mobil­funk-Netz­betreiber mitteilte, steht der VoLTE-Stan­dard ab sofort auch für Prepaid­kunden von o2 zur Verfü­gung. Zum Auftakt funk­tio­niert das VoLTE-Roaming für Besitzer von o2-Prepaid­karten im Telefónica-Netz in Spanien und im AT&T-Netz in den USA.

Beson­ders wichtig ist das VoLTE-Roaming für Kunden, die mit ihrer o2-Prepaid­karte in die USA reisen. AT&T hat sich vom GSM-Stan­dard schon vor einigen Jahren verab­schiedet. Im Februar 2022 hat das Unter­nehmen auch sein UMTS-Netz abge­schaltet. Seitdem stehen nur noch die Netz­stan­dards LTE und 5G zur Verfü­gung. Ohne VoLTE-Roaming sind somit im AT&T-Netz keine Tele­fonate mehr möglich.

Unsere Erfah­rungen mit einer Voda­fone-SIM in den USA haben gezeigt: AT&T lässt Kunden von Roaming­part­nern in der Regel gar nicht mehr ins Netz einbu­chen, wenn VoLTE nicht nutzbar ist. Für Prepaid­kunden von o2 dürfte die Frei­schal­tung der LTE-Tele­fonie somit bedeuten, dass sie erst­mals seit Februar über­haupt wieder die Möglich­keit haben, das AT&T-Netz zu nutzen.

VoLTE-Roaming auch für weitere Marken

Foto: Telefónica Wie Telefónica weiter mitteilte, steht das VoLTE-Roaming neben Prepaid­kunden der Kern­marke o2 ab sofort auch für Nutzer weiterer Eigen- und Part­ner­marken zur Verfü­gung, die das Netz des Münchner Betrei­bers mitnutzen. Im heimi­schen o2-Netz können Prepaid­kunden bereits seit 2018 über LTE tele­fonieren. Auch WiFi Calling steht zur Verfü­gung.

Mit der LTE-Tele­fonie wird der Rufaufbau schneller und zuver­läs­siger, da das auto­mati­sche Umschalten für Sprach­anrufe ins GSM- oder UMTS-Netz entfällt. Kunden profi­tieren außerdem von einer besseren Sprach­qua­lität. Neben der auto­mati­schen Frei­schal­tung der SIM-Karte benö­tigt der Kunde auch ein passendes Endgerät. Nahezu alle aktu­ellen Smart­phones sind aber auch für den VoLTE-Stan­dard geeignet.

Telefónica hat ange­kün­digt, sukzes­sive das VoLTE-Roaming für o2-Prepaid­kunden sukzes­sive in weiteren Ländern zu ermög­lichen. Wann welche weiteren Part­ner­netze für die Tele­fonie über 4G verfügbar sein werden, hat der Konzern aber noch nicht verraten. Für Prepaid­kunden fehlt außerdem noch die Möglich­keit, das 5G-Netz zu nutzen. Telekom und Voda­fone bieten den 5G-Zugang für Prepaid­karten-Besitzer mitt­ler­weile ohne Aufpreis an.

