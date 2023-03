Wie berichtet, führt o2 zum 5. April neue Prepaid-Tarife ein. Diese gelten ab diesem Zeit­punkt auto­matisch für Neukunden. Bestands­kunden können, müssen aber nicht in die neuen Tarife wech­seln. Auf den ersten Blick fällt auf, dass sich die Fixkosten für Kunden in den Smart­phone-Tarifen um 3 Euro monat­lich erhöhen. Das war zu erwarten. Schließ­lich hat Telefónica schon Anfang des Jahres ange­kün­digt, die Preise zu erhöhen. Im Gegenzug verbes­sert o2 die Inklu­siv­leis­tungen.

Betrachtet man die Tarif­stufe S, so bekamen die Kunden für 9,99 Euro in vier Wochen neben einer Allnet-Flat­rate für Tele­fonate und den SMS-Versand jeweils 3,5 GB unge­dros­seltes Daten­volumen. Im neuen Tarif-Port­folio kostet das vergleich­bare Preis­modell in den ersten vier Wochen weiterhin 9,99 Euro. Danach steigt die Grund­gebühr auf 12,99 Euro. Die in jedem Abrech­nungs­zeit­raum verfüg­bare Daten­menge steigt gegen­über dem alten Tarif um 2,5 GB auf 6 GB. Günstige Prepaid-Streaming-Flatrate von o2

Foto/Logo: o2, Montage: teltarif.de Anders als bei der Deut­schen Telekom und bei Voda­fone bekommen Prepaid­kunden von o2 weiterhin keinen Zugang zum 5G-Netz. Immerhin ist aber "LTE max" inklu­sive. Das sind im Telefónica-Netz bis zu 225 MBit/s. Zeit­gemäß ist die 5G-Verwei­gerung dennoch nicht mehr, und an Orten mit über­las­tetem 4G-Netz wären Kunden mit passenden Smart­phones sicher froh, auch Zugang zu 5G zu bekommen.

384 statt 32 kBit/s nach Verbrauch des Inklu­siv­volu­mens

Beson­ders inter­essant sind die neuen voraus­bezahlten o2-Tarife, weil sie keine harte Daten-Drossel mehr kennen. In den bishe­rigen Tarifen waren die Kunden nach Verbrauch des Inklu­siv­volu­mens mit maximal 32 kBit/s faktisch offline. In den neuen Preis­modellen ist hingegen eine Weiter­surf-Garantie enthalten. Bis zu 384 kBit/s haben die Kunden auch nach Verbrauch der Inklu­siv­leis­tung noch zur Verfü­gung - je nach Netz­ver­füg­bar­keit am Aufent­haltsort.

o2 selbst wirbt damit, dass sich die Weiter­surf-Garantie neben text­basierten Nach­richten (E-Mail, Messa­ging) und Audio-Tele­fonie (beispiels­weise über WhatsApp) auch für Musik-Strea­ming eignet. Das gilt neben Diensten wie Spotify, Apple Music und Deezer natür­lich auch für Inter­net­radio. Unter dem Strich bringt die Telefónica-Marke somit für knapp 13 Euro auf Prepaid-Basis eine echte Flat­rate für die Inter­net­radio-Nutzung im LTE-Netz.

Webradio-Streams werden oft mit 128 kBit/s in MP3 ausge­strahlt. Einige Anbieter streamen mit 192 kBit/s, wenige mit 256 oder 320 kBit/s. Die 384 kBit/s, die o2 als echte Flat­rate ohne Vertrags­bin­dung anbietet, reichen defi­nitiv aus - wobei wir nach dem Start der neuen Tarife auch einen Test durch­führen werden. Anders sieht es beim Video-Strea­ming aus, wo für eine brauch­bare Über­tra­gungs­qua­lität höhere Band­breiten erfor­der­lich sind.

Ersatz für Zero Rating

Für manche Strea­ming-Fans kommen die neuen o2-Tarife gerade zum rich­tigen Zeit­punkt. Schließ­lich müssen die Deut­sche Telekom und Voda­fone zum Monats­ende auch für Bestands­kunden die Zero-Rating-Optionen StreamOn und Voda­fone Pass einstellen. Wer ein Dual-SIM-Handy nutzt, kann o2 Prepaid ggf. als Zweit­karte verwenden, um darüber TuneIn und Spotify, Radio.de und Amazon Music zu nutzen.

Vorbei sind mit den neuen Prepaid-Ange­boten der Telefónica-Marke die Bedenken, dass länger­fris­tiges Streamen im Mobil­funk­netz zu viel Daten­volumen verbraucht. Schließ­lich steht für 12,99 Euro in vier Wochen eine echte Flat­rate mit 384 kBit/s zur Verfü­gung. Einziger Nach­teil: Nach Verbrauch der 6 GB High­speed-Volumen sind frei­lich auch alle anderen Online-Dienste auf 384 kBit/s begrenzt - ein Manko, das sich durch eine gezielte Zweit­karten-Nutzung in einem Dual-SIM-Handy mini­mieren lässt.

Wünschens­wert wäre, dass o2 die Weiter­surf-Garantie auch in seinen Lauf­zeit-Volu­men­tarifen wieder einführt und andere Netz­betreiber und Discounter dem Beispiel folgen. Die Daten-Drossel auf 16 bis maximal 64 kBit/s ist in Zeiten von LTE und 5G nun wirk­lich nicht mehr zeit­gemäß.