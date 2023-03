o2 Prepaid: Ab 5. April neue Tarife mit Weitersurf-Garantie

o2 hat für den 5. April den Start neuer Prepaid-Tarife ange­kün­digt. Wie zu Jahres­beginn ange­kün­digt, erhöhen sich die Grund­gebühren. Im Gegenzug bekommen die Kunden verbes­serte Inklu­siv­leis­tungen - einer­seits mehr unge­dros­seltes Daten­volumen in jedem Abrech­nungs­zeit­raum, ande­rer­seits aber auch eine "Weiter­surf-Garantie". Gegen­über den voraus­bezahlten Preis­modellen von Telekom und Voda­fone fehlt aber weiterhin der Zugang zum 5G-Netz.

o2 Prepaid S kostet im ersten, vier­wöchigen Abrech­nungs­zeit­raum weiterhin 9,99 Euro. Danach beträgt die Grund­gebühr jeweils 12,99 Euro. Dafür bekommen die Kunden eine Allnet-Flat­rate für Tele­fonate und den SMS-Versand sowie 6 GB unge­dros­seltes Daten­volumen mit "LTE max". Das sind im Telefónica-Netz bis zu 225 MBit/s im Down­stream und 50 MBit/s im Upstream. Der bishe­rige Tarif o2 my Prepaid S bietet für 9,99 Euro in vier Wochen neben der Allnet-Flat nur 3,5 GB High­speed-Surf­volumen. o2 startet neue Prepaid-Tarife

Foto: Telefónica o2 Prepaid M schlägt im ersten Abrech­nungs­zeit­raum mit 14,99 Euro zu Buche. Danach werden jeweils 17,99 Euro berechnet. Gegen­über dem bishe­rigen 14,99-Euro-Tarif erhöht sich die Inklu­siv­leis­tung von 6,5 GB auf 12 GB High­speed-Surf­volumen. Die Alle-Netze-Flat­rate bleibt erhalten. o2 Prepaid L kostet für die ersten vier Wochen 19,99 Euro und danach 22,99 Euro in jedem Abrech­nungs­zeit­raum. Neben der Allnet-Flat sind in jedem Abrech­nungs­zeit­raum 18 GB unge­dros­seltes Daten­volumen enthalten. Im bishe­rigen Tarif o2 my Prepaid L für 19,99 Euro in vier Wochen waren es jeweils 12,5 GB.

Wie die Telefónica-Pres­sestelle auf Anfrage mitteilte, bleibt der grund­gebühr­freie 9-Cent-Tarif unver­ändert erhalten. Auch der Tarif o2 Prepaid Max, der für 69,99 Euro in vier Wochen neben der Allnet-Flat 999 GB Daten­volumen bietet, bleibt im Port­folio. Das gilt auch für die Prepaid-Jahres­pakete.

Echte Flat­rate mit 384 kBit/s

Die neuen Prepaid-Tarife von o2 bieten eine "Weiter­surf-Garantie". Diesen Begriff kennen Kunden noch von der ersten Gene­ration der o2-Free-Tarife im Post­paid-Tarif. Für o2 Prepaid S, M und L bedeutet das, dass der Netz­betreiber auf die bisher übliche "harte" Daten-Drossel auf 32 kBit/s nach Verbrauch des Inklu­siv­volu­mens im gebuchten Tarif verzichtet. Statt­dessen greift eine "softe" Drossel auf 384 kBit/s. Damit sind Surfen, Chatten, Mailen und auch Audio-Strea­ming weiterhin möglich, während Video-Strea­ming in hoher Auflö­sung unter­bunden wird.

Die neuen Prepaid-Angebote von o2

Grafik: Telefónica Die Kunden haben darüber hinaus die Möglich­keit, über die Mein-o2-App alle 28 Tage kostenlos 1 GB Extra-Daten­volumen nach­zubu­chen. Inter­essenten, die die anfal­lenden Kosten im Last­schrift­ver­fahren beglei­chen, erhalten auto­matisch einen weiteren Bonus von 0,5 GB in jedem Abrech­nungs­zeit­raum.

Dr. Verena Grundke, Director Customer Marke­ting, erklärte zum Start der neuen o2 Prepaid Tarife: "Eine aktu­elle Bitkom-Studie zeigt, dass heute vor allem ein Krite­rium für Mobil­funk-Nutzer in Deutsch­land wich­tiger denn je ist: Mehr Leis­tung für einen fairen Preis. Ein Rundum-Sorglos-Tarif­angebot mit mehr Inklusiv-Daten­volumen, einem sehr guten Netz und einer Weiter­surf-Garantie gehört zu der stei­genden Erwar­tungs­hal­tung. Genau diese Wünsche erfüllen wir mit unserem inno­vativen o2-Prepaid-Port­folio." Laut der Studie ist für 87 Prozent ein möglichst nied­riger Preis entschei­dend, 47 Prozent wünschen sich mehr Inklusiv-Daten­volumen. Wie o2 weiter mitteilte, können Bestands­kunden ab 5. April jeder­zeit in die neuen Prepaid-Tarife wech­seln.

Im April starten auch die neuen Post­paid-Tarife von o2, die wir in einer weiteren Meldung bereits mit dem aktu­ellen o2-Free-Port­folio vergli­chen haben.