o2 Prepaid: Dauerhaft 6 GB mehr Datenvolumen

Im Rahmen einer Aktion bekommen Neukunden in den Tarifen o2 Prepaid M und L dauer­haft 6 GB mehr Daten­volumen in jedem Abrech­nungs­zeit­raum.

o2 startet eine neue Aktion, mit der die Telefónica-Marke weitere poten­zielle Inter­essenten für ihre Prepaid-Tarife gewinnen will. Wer sich im Zeit­raum vom 5. Oktober 2023 bis 16. Januar 2024 für o2 Prepaid M oder L entscheidet, erhält in jedem Abrech­nungs­zeit­raum 6 GB mehr Daten­volumen. Zusätz­liche Kosten fallen nicht an. Zudem gilt die Aufwer­tung auch nach Ende der Aktion, sofern der Kunde den Tarif behält.

o2 Prepaid M kostet im ersten vier­wöchigen Abrech­nungs­zeit­raum 14,99 Euro. Danach beträgt der Grund­preis 17,99 Euro in vier Wochen. Dafür bekommen die Kunden eine Allnet-Flat­rate für Tele­fonate und den SMS-Versand. Dazu kommen regulär 12 GB Daten­volumen. Wer sich den Tarif im Akti­ons­zeit­raum sichert, erhält dauer­haft 18 GB Surf­volumen für den mobilen Internet-Zugang. o2 startet Prepaid-Aktion

Foto: Telefónica Für den Tarif o2 Prepaid L berechnet die Telefónica-Marke im ersten 28-tägigen Abrech­nungs­zeit­raum 19,99 Euro. Danach werden alle vier Wochen 22,99 Euro berechnet. Neben einer Flat­rate für Anrufe und Kurz­mit­tei­lungen in alle deut­schen Netze ist im Tarif regulär ein Kontin­gent von 18 GB für die Internet-Nutzung enthalten. Im Rahmen der Aktion erhöht sich die Inklu­siv­leis­tung auf 24 GB.

LTE max und 5G inklu­sive

Prepaid­kunden von o2 haben Zugang zum GSM-, LTE- und 5G-Netz der Telefónica. Anders als in vielen Discount-Ange­boten haben die Kunden auch "LTE max" zur Verfü­gung. Das sind im o2-Netz bis zu 225 MBit/s. Über 5G steht eine Down­stream-Geschwin­dig­keit von bis zu 300 MBit/s zur Verfü­gung. In zwei Post­paid-Tarifen bietet Telefónica bis zu 500 MBit/s im 5G-Netz an.

o2 wirbt damit, dass der Preis je verfüg­barem Giga­byte in den beiden Akti­ons­tarifen gegen­über den Stan­dard­kon­ditionen um bis zu 33 Prozent fällt. Kunden sollten sicher­stellen, immer ausrei­chend Prepaid­gut­haben für die Verlän­gerung des Tarifs zur Verfü­gung zu haben. Ansonsten geht der 6-GB-Bonus bei Reak­tivie­rung verloren.

Wenn Sie auf der Suche nach einem neuen Mobil­funk­ver­trag oder einer Prepaid­karte sind, werfen Sie doch mal einen Blick auf unseren Tarif­ver­gleich, mit dem Sie Ange­bote ermit­teln können, die Ihrem Nutzungs­ver­halten am besten entspre­chen.