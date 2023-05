o2: 5G für Prepaid-Kunden - aber nicht für alle

Bei den im März ange­kün­digten und Anfang April gestar­teten neuen Prepaid-Tarifen von o2 lagen Freud und Leid nah beiein­ander: Positiv hervor­zuheben waren die 384 kBit/s statt bislang 32 kBit/s nach Verbrauch des Inklusiv­volu­mens. Unver­ständ­lich blieb, warum o2 den Prepaid-Tarif-Kunden weiterhin den Zugang zum 5G-Netz verwehrte.

Diesen Fehler korri­giert o2 nun zumin­dest teil­weise: Ab dem 6. Juni können einige Prepaid-Kunden von o2 mit einer gebuchten Option für das 5G-Netz frei­geschaltet werden - und das gilt auch für Bestands­kunden.

Nicht alle Prepaid-Tarife erhalten 5G

5G bei einigen o2-Prepaid-Tarifen

Bild: o2 o2 gibt bekannt, dass ab dem 6. Juni auto­matisch einige Prepaid-Kunden in den aktu­ellen, also seit April geltenden Prepaid-Tarifen, bei der nächsten Verlän­gerung der Tarif­option auto­matisch 5G erhalten. Das passiert also mögli­cher­weise nicht direkt zum genannten Stichtag. Hat sich bei einem Prepaid-Kunden beispiels­weise bereits am 5. Juni die Prepaid-Option verlän­gert, erfolgt die 5G-Frei­schal­tung erst 28 Tage später.

o2 beschreibt auch, wie Kunden in älteren Tarifen 5G erhalten können: Diese müssen im Kunden­center zunächst einen Tarif­wechsel in die aktu­ellen Prepaid-Tarife durch­führen und werden dann für 5G frei­geschaltet. Wichtig zu wissen ist auch, dass die 5G-Frei­schal­tung nur für die o2-Prepaid-Tarife S, M und L erfolgt, der Prepaid-Basis­tarif wird in dieser Aufzäh­lung nicht erwähnt.

Und eine weitere Ausnahme bildet der o2 Prepaid Max mit 999 GB für 69,99 Euro je vier Wochen: Wie o2 explizit gegen­über teltarif.de mitteilt, wird dieser Tarif nicht für 5G frei­geschaltet, Kunden surfen hier weiterhin mit LTE-Maxi­mal­geschwin­dig­keit.

Einfüh­rungs­angebot für o2 Prepaid M

Einführungsaktion für o2 Prepaid 5G

Bild: o2 o2 bietet allen Neukunden im Tarif o2 Prepaid M 18 GB statt 12 GB in den ersten vier Wochen für 14,99 Euro statt 17,99 Euro. Das Angebot gilt für alle Buchungen bis zum 5. September. Das Akti­ons­angebot verlän­gert sich bei ausrei­chendem Guthaben dauer­haft über dieses Datum hinaus, ab dem zweiten Abrech­nungs­zeit­raum werden dann aller­dings wieder 17,99 Euro berechnet.

Neukunden, die beim Kauf der neuen Prepaid-Tarife das Last­schrift­ver­fahren nutzen, bekommen zusätz­lich alle vier Wochen auto­matisch 500 MB Daten­volumen dazu. Ein Daten­geschenk von 1 GB können alle Nutzer der Tarife S, M und L alle vier Wochen über die o2-App hinzu­buchen.

Die Weiter­surf-Garantie bei o2-Prepaid seit April im Test: Wir wollten wissen, wie gut das mit bis zu 384 kBit/s in der Praxis funk­tio­niert.