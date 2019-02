o2 Prepaid: Einmalig 150 GB Datenvolumen gratis

Daten-Aktion bei o2 o2 will mit einer neuen Aktion weitere Kunden für seine Prepaid­ta­rife gewinnen. Neukunden erhalten im Akti­ons­zeit­raum vom 5. Februar bis 6. Mai einmalig 150 GB zusätz­li­ches Daten­vo­lumen, wenn sie ihr Guthaben um 15 Euro aufladen. Ist dieser Bonus verbraucht, so surfen die Kunden wieder mit dem ursprüng­lich zum Tarif gehö­renden Daten­vo­lumen. Zudem sind die 150 GB Extra-Volumen nur für die Dauer von 28 Tagen gültig, also für einen Abrech­nungs­zeit­raum.

Wie Telefónica in einer Händ­ler­in­for­ma­tion weiter mitteilte, ist das einmalig gewährte zusätz­liche Daten­vo­lumen nur inner­halb Deutsch­lands nutzbar. Im EU-Roaming gilt der Bonus nicht. Hält sich der Kunde im Ausland auf, so wird direkt auf das regulär zum Tarif gehö­rende Daten­paket zurück­ge­griffen.

Die Kunden werden per SMS über die Akti­vie­rung des Daten-Bonus infor­miert. Bestands­kunden profi­tieren von der 150-GB-Aktion nicht. Als o2 im Sommer 2018 sein aktu­elles Prepaid-Port­folio einge­führt hatte, gab es eine vergleich­bare Aktion, bei der Neu- und Bestands­kunden über die Mein-o2-App die Möglich­keit hatten, einmalig ein kosten­loses 150-GB-Daten­paket zu bekommen.

Extra-Daten­vo­lumen bei Ay Yildiz

Auch die eben­falls zu Telefónica gehö­rende Marke Ay Yildiz hat eine Daten-Aktion für Kunden mit einem Prepaid-Tarif gestartet. Wird im Akti­ons­zeit­raum vom 1. Februar bis 30. April eine Option, zu der auch eine Internet-Flat­rate gehört, neu gebucht, verlän­gert oder reak­ti­viert, so bekommen die Kunden pro Opti­ons­zeit­raum (in der Regel 28 Tage) 1 GB zusätz­li­ches Daten­vo­lumen.

Wie die Discount­marke, die sich vor allem an die türki­sche Commu­nity in Deutsch­land richtet, auf ihrer Webseite weiter mitteilt, wird das zusätz­liche Daten­paket jeweils auto­ma­tisch einge­richtet. Für das Extra-Volumen gelten die glei­chen Bedin­gungen wie für die ursprüng­lich gebuchte Option. Inter­es­senten, die die Zusatz­dienst­leis­tung ExtraSpeed nutzen, bekommen dafür kein Bonus-Daten­vo­lumen. Auch für Kunden mit einem Lauf­zeit­ver­trag gilt das Angebot nicht.

Auch bei Aldi Talk, eben­falls ein Prepaid-Discounter im Telefónica-Netz, gibt es in den kommenden Monaten mehr Daten­vo­lumen für Neu- und Bestands­kunden. In einer weiteren Meldung berichten wir darüber, wie Inter­es­senten vom Bonus bei Aldi Talk profi­tieren und wie viel Extra-Surf­vo­lumen es für welche Tarife gibt.

E-Mail

E-Mail Drucken 1 Teilen (5)