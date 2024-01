o2 senkt die Preise und verbessert den Kombi-Vorteil

o2 nimmt die im vergan­genen Jahr einge­führten Preis­erhö­hungen - zumin­dest vorerst und im Rahmen einer Aktion - weit­gehend wieder zurück. Das teilte Telefónica heute mit. Darüber hinaus verbes­sert das Unter­nehmen den Kombi-Vorteil für Kunden, die gleich mehrere Verträge - beispiels­weise inner­halb der Familie - nutzen. Die neuen Kondi­tionen treten am 18. Januar in Kraft.

o2 Mobile S mit 4 GB monat­lichem Daten­volumen und Allnet-Flat­rate für Anrufe und SMS kostet ab diesem Stichtag für Neukunden 19,99 Euro monat­liche Grund­gebühr. o2 Mobile S Boost mit 8 GB ist für 24,99 Euro pro Monat zu bekommen. Für den o2 Mobile M mit 25 GB müssen Inter­essenten ab 18. Januar monat­lich 29,99 Euro einplanen, die Boost-Vari­ante mit 50 GB ist für 34,99 Euro zu bekommen. o2 senkt die Preise

Foto: Telefónica Für den o2 Mobile L mit 70 GB werden ab 18. Januar monat­lich 39,99 Euro fällig, für den o2 Mobile L Boost mit 140 GB sind es 44,99 Euro. Keine Boost-Version gibt es vom o2 Mobile XL. Dieser Tarif bietet neben der Alle-Netze-Flat­rate monat­lich 280 GB High­speed-Daten­volumen und kostet jeden Monat 49,99 Euro. Hier beträgt der Preis­vor­teil gegen­über den bishe­rigen Kondi­tionen sogar monat­lich 13 Euro.

Der Grow-Vorteil bleibt in allen Tarifen erhalten (jähr­lich plus 1 GB in der Tarif­stufe S, 5 GB in der Tarif­stufe M, 10 GB in den Tarif­stufen L und XL). Auch die Connect-Option (bis zu zehn SIM-Karten) wird in den Boost-Verträgen weiterhin ange­boten.

Echte Flat­rate ab 29,99 Euro im Monat

o2 Mobile Volumentarife ab 18. Januar

Grafik: Telefónica Die Rück­nahme der Preis­erhö­hung gilt auch für zwei der drei Smart­phone-Tarife von o2 mit echter Daten-Flat­rate. So kostet der o2 Mobile Unli­mited Basic mit bis zu 3 MBit/s im Down­stream monat­lich 29,99 Euro, der o2 Mobile Unli­mited Smart mit bis zu 15 MBit/s schlägt mit 39,99 Euro pro Monat zu Buche.

Die echte Flat­rate mit "LTE/5G max" (bis zu 500 MBit/s im Down­stream) bleibt hingegen sehr teuer. o2 Mobile Unli­mited Max kostet monat­lich 99,99 Euro - und somit rund 15 Euro mehr als der vergleich­bare Tarif MagentaMobil XL (84,95 Euro im Monat) von der Deut­schen Telekom. Gegen­über dem GigaMobil-XL-Tarif (monat­lich 79,99 Euro) von Voda­fone beträgt der Preis­unter­schied sogar 20 Euro. o2 Mobile Flatrate-Tarife ab 18. Januar

Grafik: Telefónica

50 Prozent Rabatt für Mehr­karten-Nutzer

Kunden, die ab dem 18. Januar mehr als einen Vertrag abschließen, bekommen einen Rabatt von 50 Prozent auf die Grund­gebühr - nicht nur für die Part­ner­karten, sondern auch für den Haupt­ver­trag. Dabei kann der zweite Vertrag auch ein Fest­netz­anschluss sein. In diesem Fall redu­ziert sich im Fest­netz die Grund­gebühr zusätz­lich um 5 Euro. Ausge­nommen vom 50-Prozent-Rabatt auf die erste Karte sind o2 Mobile S und S Boost.

Bis zu 15 Euro Rabatt auf die monat­liche Grund­gebühr bekommen junge Kunden im Alter von unter 29 Jahren im Rahmen einer Aktion, die zunächst bis zum 2. April läuft. Bestands­kunden haben im Rahmen einer Vertrags­ver­län­gerung die Möglich­keit, von den neuen Kondi­tionen zu profi­tieren, wenn sie gleich­zeitig einen oder mehrere neue Verträge abschließen und der zu verlän­gernde Vertrag weniger als zwölf Monate Rest­lauf­zeit hat. Neben dem o2 Mobile Unli­mited Max surfen auch die Kunden im Tarif o2 Mobile XL mit bis zu 500 MBit/s. In den anderen Volu­men­tarifen bleibt es bei maximal 300 MBit/s.

