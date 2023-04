o2: Niedrigerer Speed bei Multicards?

Probleme mit dem Speed von MutiSIMs bei o2

Bild: o2 Wer sich zu seinem Haupt-Handy­ver­trag Multi-SIM-Karten bestellt geht in der Regel davon aus, dass diese bei der Inter­net­geschwin­dig­keit keine Einschrän­kungen aufweisen. Vor allem, wenn der Netz­betreiber oder Provider das Surfen mit derselben Geschwin­dig­keits­stufe wie bei der Haupt­karte verspro­chen hat, sollte das auch möglich sein.

teltarif.de wurden nun aller­dings Fälle bei o2 bekannt, bei denen das nicht so ist. o2 kennt das Problem offenbar auch - und bittet um Meldung beim Kunden­ser­vice.

Leser beob­achtet nied­rigere Geschwin­dig­keit

Mitte April schrieb uns ein teltarif.de-Leser:

Es gibt vermehrt Meldungen/Vermu­tung, dass o2 aktives Traffic Shaping für Multi­cards betreibt. Auswir­kung hierbei ist, dass die Haupt­karte die volle Geschwin­dig­keit der Mobil­funk­zelle erhält; und wech­selt man die Haupt­karte mit einer der Multi­cards, die in den Verträgen enthalten ist, weicht die Geschwin­dig­keit ekla­tant ab, unter der Verwen­dung desselben Endge­räts. Proble­matisch ist dies nicht, wäre dies ein Vertrags­bestand­teil und würde es hier eine Trans­parenz geben. Anschei­nend wurde das aktive Traffic Shaping einfach auf bestehende Verträge ange­wendet, und dies dedi­ziert für die Multi­cards. Traffic Shaping beschreibt natür­lich eine aktive Reduk­tion auf einer bestimmten IP-Schicht, oder eine[r] der Schichten des Mobil­funk­netzes. Natür­lich hat o2 auch die Möglich­keit, bestimmte Karten z.B. nur auf Band 3 mit 20 MHz laufen zu lassen, anstatt Carrier Aggre­gation zu ermög­lichen. Hier würde kein "aktives" Traffic Shaping greifen, sondern durch die physi­kali­sche Band­breite des Bandes begrenzt. Hier ist es natür­lich Defi­niti­ons­sache, was im Detail passiert und welchen Namen das Kind hat. Nach­weisen lassen sich solche Maßnahmen nur schwer­lich. Ich bin mir auch nicht sicher, was hier zur Reduk­tion der Geschwin­dig­keit führt, außer dass dies aktiv für Multi­cards von o2 passiert.

o2 reagiert auf Beschwerden

In seiner E-Mail an uns verwies der Leser auch auf drei Foren­ein­träge, in denen andere o2-Kunden das Problem bereits geschil­dert und disku­tiert hatten. Diese nennen sich Down­load­geschwin­dig­keit Multi­card Multi­card-Geschwin­dig­keit nicht gleich wie Haupt­karte und Multi­card und Haupt­karte Geschwin­dig­keit nicht gleich . Meist schaffen die gedros­selten SIM-Karten maximal 50 MBit/s.

Inter­essant ist es, die Kommu­nika­tion der o2-Mode­ratoren mit Anschluss an den Kunden­ser­vice in den Foren­bei­trägen mitzu­ver­folgen. Einer­seits gewinnt man den Eindruck, dass das Problem nicht allzu häufig auftritt, dass es den Mode­ratoren aller­dings bekannt ist, nachdem sie ggf. intern nach­gefragt haben. Für die Problem­lösung verwenden die Mode­ratoren aller­dings verklau­sulierte Formu­lie­rungen wie "ich habe für dich im Hinter­grund an einigen Schrauben gedreht". Anschlie­ßend werden die Kunden dazu aufge­for­dert, die Geräte neu zu starten. In Reak­tion darauf melden sich andere Kunden und bitten darum, ob man bei ihnen "da auch den berühmten Schrau­ben­zieher anwenden" könnte.

Ein SIM-Tausch hat nach Angaben einiger Nutzer im Forum nicht geholfen. Manche Kunden können die Geschwin­dig­keits­abwei­chung auch ganz klar durch Speed­mes­sungen belegen. Manchmal wird bei der Problem­lösung auch die Formu­lie­rung verwendet, es sei "nochmal die Synchro­nisa­tion durch­geführt" worden. Auf unsere redak­tio­nelle Anfrage schrieb o2 uns:

Die Bedürf­nisse unserer Kund:innen stehen für uns jeder­zeit im Mittel­punkt. Daher erhalten sie grund­sätz­lich die Surf­geschwin­dig­keit, die vorab vertrag­lich verein­bart wurde. Das bedeutet: Das inklu­dierte High-Speed Daten­volumen kann ohne tech­nische Einschrän­kung genutzt werden – und zwar für alle Karten. Die Geschwin­dig­keit wird nur dann gedros­selt, wenn der/die Kunde/in das Inklusiv-Volumen aufge­braucht hat. Welche Drossel-Geschwin­dig­keit bei der jewei­ligen Karte vorliegt, entnimmt jede/r Kunde/in aus den jewei­ligen Vertrags­unter­lagen. Kund:innen, die dennoch eine unter­schied­liche Speed-Geschwin­dig­keit bemerken, wenden sich mit diesem Anliegen am besten direkt an unseren Kunden­ser­vice, um gemeinsam eine Lösung zu finden.

Betrof­fene sollten sich an o2 wenden

Aus den Foren­bei­trägen wird aller­dings ersicht­lich, dass es tatsäch­lich auch Fälle gibt, in denen die Geschwin­dig­keits­beschrän­kung sogar ein Vertrags­bestand­teil ist. Denn offenbar gibt es nach mehreren Jahren immer noch Kunden in einem ehema­ligen E-Plus-Vertrag, der seiner­zeit im Rahmen der Fusion zu o2 migriert worden ist. Und in diesen migrierten Verträgen gibt es oft keine LTE-Maxi­mal­geschwin­dig­keit, sondern maximal 50 MBit/s. Hierzu ist es erfor­der­lich, den alten migrierten Vertrag in einen neueren o2-Vertrag umzu­stellen, um die volle Geschwin­dig­keit erhalten zu können.

Alle anderen Kunden mit einem echten o2-Vertrag, die von der Sache betroffen sind, sollten sich unter Verweis auf diesen Artikel bei der o2-Kunden­betreuung melden, um das Problem lösen zu lassen.

