o2: Echte Flat für Bestandskunden für unter 15 Euro

Wie berichtet sind die neuen o2-Tarife für Vertrags­kunden ab sofort verfügbar. Online star­tete das Angebot mit leichter Verspä­tung. Am Vormittag waren noch die bishe­rigen Verträge der Münchner Telefónica-Marke über die Webseite buchbar. Gegen 14 Uhr wurden diese schließ­lich durch die neuen Preis­modelle ersetzt.

Derzeit gibt es im Online-Shop keine Aktionen, mit denen sich die Kosten für die Tarife zumin­dest für einen bestimmten Zeit­raum redu­zieren ließen. Das gilt neben den neuen Unli­mited-Verträgen auch für o2 Free S, M und L sowie die Boost-Vari­anten dieser Preis­modelle. Zuletzt wurde die Grund­gebühr für Neukunden erst ab dem siebten Monat nach Vertrags­abschluss verlän­gert. Details zum Start der neuen o2-Tarife

Bestands­kunden zahlen für Zweit­vertrag die Hälfte

Wie bisher ist es auch in der neuen Tarif­welt von o2 üblich, dass Bestands­kunden für einen zweiten Tarif 50 Prozent auf die monat­liche Grund­gebühr bekommen. Der o2 Free Unli­mited Basic, also die Allnet-Flat mit 2-MBit/s-Daten-Flat, ist demnach als Zweit­vertrag für 14,99 Euro monat­liche Grund­gebühr zu bekommen. o2 Free Unli­mited Smart schlägt mit 19,99 Euro pro Monat zu Buche und der o2 Free Unli­mited Max kostet 24,99 Euro monat­lich.

Die glei­chen Rabatte gelten auch für o2 Free S, M und L sowie die Boost-Versionen dieser Tarife. So ist der o2 Free S mit Allnet-Flat und 3 GB unge­dros­seltem Daten­volumen beispiels­weise für 9,99 Euro im Monat zu bekommen. Für den zusätz­lichen Vertrag entfällt zudem in allen Tarifen die ansonsten übliche Anschluss­gebühr von 39,99 Euro. Der 50-prozen­tige Rabatt auf die monat­liche Grund­gebühr wird dauer­haft und nicht auf 24 Monate beschränkt einge­räumt.

Sonder­tarife für Vertrags­verlän­gerer

Sondertarif für Vertragsverlängerer Inzwi­schen liegen auch erste Details zu Ange­boten für Kunden vor, die ihren bestehenden o2-Vertrag verlän­gern wollen. Dabei wird zum Teil auch mehr als zwölf Monate vor Ende der Mindest­lauf­zeit eine Vertrags­verlän­gerung ange­boten. Der o2 Free Unli­mited Basic ist in diesem Fall für 25,99 Euro monat­lich - also mit 4 Euro Rabatt gegen­über dem regu­lären Monats­preis - zu bekommen. Auch der o2 Free Unli­mited Smart liegt für Vertrags­verlän­gerer mit 35,99 Euro monat­lich 4 Euro unter der regu­lären monat­lichen Grund­gebühr. Für den o2 Free Unli­mited Max gibt es nach aktu­ellem Stand keine Vergüns­tigungen.

Für Vertrags­verlän­gerungen gibt es zum Teil auch Tarife, die o2 regulär nicht im Angebot hat. So wurde uns bei einer Test­karte beispiels­weise der o2 Free S Boost Plus für 18,99 Euro monat­liche Grund­gebühr ange­boten. Dabei handelt es sich um eine Allnet-Flat mit 10 GB unge­dros­seltem Daten­volumen, zu der auch die Connect-Option gebucht werden kann. o2 Connect haben wir in einer weiteren Meldung bereits einem Test unter­zogen.

