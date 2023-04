Neue o2-Tarife jetzt verfügbar: Teurer und mehr drin

Anfang 2023 verkün­dete Telefónica, im Laufe der kommenden Monate die Grund­gebühren für seine Tarife zu erhöhen. Gleich­zeitig sollten sich die Inklu­siv­leis­tungen für die Kunden verbes­sern. Die neuen o2-Tarife für Kunden mit Lauf­zeit­ver­trägen wurden noch im Januar vorge­stellt. Es folgten neue Prepaid-Ange­bote. Ab sofort werden die neuen Ange­bote nun vermarktet. Die bishe­rigen Preis­modelle sind nur noch für Bestands­kunden verfügbar. Neue o2 Tarife jetzt verfügbar

Foto: Telefónica

Monat­lich (oder alle vier Wochen) 3 Euro mehr

Egal ob Vertrag oder Prepaid­karte: Die neuen Tarife sind in jedem Abrech­nungs­zeit­raum 3 Euro teurer als die bishe­rigen Ange­bote. Dafür bekommen Post­paid-Kunden mehr Daten­volumen bzw. einen schnel­leren mobilen Internet-Zugang. Nutzer von Prepaid­karten haben eben­falls mehr High­speed-Surf­volumen zur Verfü­gung. Dazu kommt eine "Weiter­surf-Garantie", die nach Verbrauch des High­speed-Kontin­gents greift.

o2 Mobile Volumentarife

Grafik: Telefónica Unver­ständ­lich ist, dass Prepaid­kunden von o2 immer noch keinen Zugang zum 5G-Netz erhalten. Dieser ist bei den Mitbe­wer­bern Telekom und Voda­fone mitt­ler­weile Stan­dard. Nach der LTE-Einfüh­rung war Telefónica sogar Vorreiter bei der Frei­schal­tung des Netz­stan­dards für fast alle Kunden. Immerhin steht aber "LTE max" zur Verfü­gung. Das sind im o2-Netz 225 MBit/s im Down­stream.

Höchste Geschwin­dig­keit weiterhin nur mit Unli­mited-Max-Vertrag

Vertrags­kunden in den neuen o2 Mobile Preis­modellen erhalten nun gene­rell den 5G-Zugang. Die Beschrän­kung auf höher­wer­tige Verträge entfällt. Aller­dings bleibt es dabei, dass die Telefónica-Marke kein "5G max" anbietet, obwohl es dazu bis Ende Januar einen Test­lauf gab. o2 beschränkt sich weiterhin auf 500 MBit/s im Down­stream, was in der Regel mehr als ausrei­chend sein sollte.

Die höchste Daten­über­tra­gungs­geschwin­dig­keit gibt es nach wie vor nur für Kunden im Unli­mited-Max-Tarif, der jetzt 62,99 Euro pro Monat anstelle der bishe­rigen 59,99 Euro monat­lich kostet. Gestartet war der Tarif ursprüng­lich sogar mit einem Monats­preis von 49,99 Euro, sodass die Preis­erhö­hung seit Start der Unli­mited-Preis­modelle recht deut­lich ist. In "klei­neren" Post­paid-Tarifen beschränkt o2 die Über­tra­gungs­geschwin­dig­keit wie bisher auf 300 MBit/s.

o2 Mobile Unlimited-Tarife

Grafik: Telefónica In den Volu­men­tarifen bekommen die Kunden mehr Inklu­siv­volumen als in den bishe­rigen Preis­modellen. Für 5 Euro Aufpreis pro Monat sind auch weiterhin die Boost-Verträge mit doppeltem Daten­volumen und der o2-Connect-Option verfügbar. Mit Connect bekommen die Kunden ohne Aufpreis bis zu drei gleich­berech­tigte SIM-Karten (ggf. auch als eSIM) für Anrufe, SMS und den mobilen Internet-Zugang sowie bis zu sieben zusätz­liche Daten­karten.

Auf Seite 2 lesen Sie unter anderem, welches aus dem Post­paid-Bereich bekanntes Feature o2 jetzt für die Prepaid-Tarife einführt.