o2-Netzausbau: Doch nicht so gut wie gedacht?

Netzausbau: o2 muss Gas geben

picture alliance/dpa Beim Mobil­funk-Ausbau ist der Netz­betreiber Telefónica (o2) einem Bericht zufolge längst noch nicht so weit wie seine Konkur­renten. In einem internen Papier, das die Bundes­netz­agentur dem Digi­tal­aus­schuss des Bundes­tags zuge­schickt hat und das der dpa vorliegt, ist aufge­listet, wie weit die Firmen beim Mobil­funk-Ausbau sind. Norma­ler­weise veröf­fent­licht die Behörde nur den Stand insge­samt, also die Abde­ckung der drei Anbieter zusam­men­gerechnet. In dem internen Doku­ment wird aber zwischen den Firmen unter­schieden. Hierbei wird deut­lich, dass Telefónica bei der Erfül­lung von staat­lichen Auflagen in vielen Bundes­län­dern noch viel zu tun hat.

Gene­rell geht es um bei den Zahlen um die Bevöl­kerungs­abde­ckung, nicht die Flächen­abde­ckung: Am weitesten beim Ausbau ist dem Papier zufolge Voda­fone, dessen Antennen im April 98,3 Prozent der deut­schen Haus­halte errei­chen und eine Über­tra­gungs­rate von mindes­tens 100 MBit/s pro Sekunde ermög­lichen. Die Deut­sche Telekom kommt auf 98,2 Prozent und Telefónica auf 95,1 Prozent.

Versor­gungs­auf­lagen müssen erfüllt werden

picture alliance/dpa Bis Ende 2022 müssen die Firmen bei einer Abde­ckung von mindes­tens 98 Prozent sein, so sehen es behörd­liche Versor­gungs­auf­lagen der Frequenz­auk­tion 2019 vor. Dieser Wert muss in jedem Bundes­land erreicht werden und nicht nur im Bundes­schnitt. Das ist eine Verschär­fung im Vergleich zu älteren Ausbau­auf­lagen, weil dadurch zum Beispiel sehr hohe Werte in Stadt­staaten nicht ange­rechnet werden können, um nied­rige Werte in dünn besie­delten Flächen­staaten auszu­glei­chen.

Der Bericht der Bundes­netz­agentur zeigt, dass alle Netz­betreiber in mehreren Bundes­län­dern noch nicht im Ziel sind. Aller­dings ist die Wegstrecke, die Voda­fone und die Deut­sche Telekom hierbei noch vor sich haben, vergleichs­weise kurz: Die Telekom liegt in sieben und Voda­fone in sechs Bundes­län­dern unter der 98-Prozent-Marke, dies teil­weise sehr knapp. Telefónica erfüllt die Versor­gungs­auf­lage in 12 der 16 Bundes­länder nicht - und zwar teil­weise sehr deut­lich: In Meck­len­burg-Vorpom­mern ist das Unter­nehmen erst bei einer Abde­ckung von 88 Prozent und in Bayern von 90 Prozent.

Für den Bericht griff die Bundes­netz­agentur auf Daten der Firmen zurück. Die Werte vom April 2022 dürften ange­sichts des laufenden Netz­aus­baus inzwi­schen höher sein. Sie sollen nach Ablauf der Umset­zungs­frist am 31. Dezember 2022 irgend­wann stich­pro­ben­haft von der Regu­lie­rungs­behörde über­prüft werden.

Schon beim letzten Mal hagelte es Ermah­nungen

Für Telefónica ist die Situa­tion, aufholen zu müssen, nicht neu: Bei Frequenz­auf­lagen der Auktion von 2015 hatte o2 bereits große Probleme und kam arg verspätet ins Ziel. Damals gewährte die Bundes­netz­agentur Frist­ver­län­gerungen, Bußgelder verhängte sie nicht.

Und was sagt Telefónica zu den Zahlen? Eine Spre­cherin der Firma verwies auf große Ausbau­fort­schritte und bezog sich dabei auf die Mess­latte von 50 Megabit pro Sekunde, die Teil der Versor­gungs­auf­lagen von der Frequenz­auk­tion 2015 war. Hier liegen die o2-Abde­ckungs­werte inzwi­schen tatsäch­lich sehr hoch.

Die 50-Megabit-Vorgabe gilt aller­dings nicht für die Versor­gungs­auf­lagen, die bis Ende 2022 zu erfüllen sind, sondern hier gilt der 100-Megabit-Wert. Die Versor­gung müsse "weit­gehend jetzt nur noch auf 100 Megabit pro Sekunde aktua­lisiert werden", sagte die o2-Spre­cherin. "Wir sind sehr zuver­sicht­lich, auch die nächsten Versor­gungs­auf­lagen zu erfüllen." Man treibe den Netz­ausbau "massiv voran, um alle Ziele zu errei­chen".

Der wirt­schafts­poli­tische Spre­cher der FDP-Bundes­tags­frak­tion, Rein­hard Houben, wertet den Ausbau­stand von Telefónica kritisch. "Die Firma hat bei der Auktion 2019 genau gewusst, auf welche Vorgaben sie sich einlässt", sagt der Libe­rale. "Telefónica sollte nicht schon wieder drauf setzen, dass es bei Nicht­ein­hal­tung der Frist von der Bundes­netz­agentur nochmal eine groß­zügige Verlän­gerung und kein Bußgeld aufge­brummt bekommt."

Die genauen Zahlen aus dem Papier:

Versor­gungs­ver­pflich­tung Haus­halte mit mindes­tens 100 MBit/s je Anten­nen­sektor pro Bundes­land in Prozent, Stand April 2022. Die Zahlen beziehen sich auf die Netz­betreiber (in dieser Reihen­folge)

Deut­sche Telekom/Voda­fone/Telefónica:

Bundes­weit 98,2/98,3/95,1

Baden-Würt­tem­berg 97,1/97,2/95,8

Bayern 98,5/97,3/90,0

Berlin 100,0/100,0/100,0

Bran­den­burg 95,7/99,7/92,0

Bremen 100,0/100,0/100,0

Hamburg 100,0/100,0/100,0

Hessen 98,5/96,5/94,5

Meck­len­burg-Vorpom­mern 97,1/99,7/88,0

Nieder­sachsen 99,1/98,8/94,0

Nord­rhein-West­falen 99,7/99,2/99,2

Rhein­land-Pfalz 97,0/96,1/91,1

Saar­land 98,9/97,8/95,5

Sachsen 95,9/99,5/97,3

Sachsen-Anhalt 95,6/98,9/94,1

Schleswig-Holstein 99,2/100,0/95,1

Thüringen 90,2/96,2/90,8

