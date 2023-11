o2-Netzabdeckungskarte: Details zu weiterem Ausbau

Telekom, Voda­fone und o2 infor­mieren auf ihren Webseiten auch über die Abde­ckung ihrer Mobil­funk­netze. Auf einer Karte können Inter­essenten jeder­zeit abfragen, wie die Funk­ver­sor­gung in der Umge­bung von Orten ist, die der Kunde für eine entspre­chende Abfrage ausge­wählt hat. Die Darstel­lung lässt sich nach Netz­tech­nolo­gien selek­tieren, sodass jeder­zeit ersicht­lich ist, wo beispiels­weise das 5G-Netz schon vorhanden ist, die Kunden über LTE in Internet surfen können oder auch mit einer lang­samen EDGE-Verbin­dung im GSM-Netz vorlieb­nehmen müssen.

Bislang ist es üblich, dass die Netz­abde­ckungs­karten den jewei­ligen "Ist-Zustand" anzeigen. Telefónica geht jetzt einen Schritt weiter und gewährt seinen Kunden auch einen Ausblick auf die Zukunft. Die Netz­abde­ckungs­karte auf der Webseite von o2 hat einen neuen Menü­punkt mit der Bezeich­nung "in Kürze" bekommen. Hier haben Inter­essenten die Möglich­keit, zu erfahren, ob beispiels­weise in ihrer Region in abseh­barer Zeit das 5G-Netz zur Verfü­gung stehen wird. Telefónica baut Mobilfunknetz aus

Foto: Telefónica "Unser o2-Netz wächst täglich weiter an und davon profi­tieren unsere o2-Kundinnen und -Kunden in ihrem digi­talen Alltag. Wir bieten ihnen ab sofort einen neuen Service über die Netz­abde­ckungs­karte an, mit dem sie jeder­zeit nach­voll­ziehen können, welche kurz­fris­tigen Verbes­serungen wir für ihren Wohn-, Arbeits- oder Urlaubsort planen. Ich bin fest davon über­zeugt, dass diese Trans­parenz dazu beiträgt, die Zufrie­den­heit unserer Kundinnen und Kunden mit unserem o2-Netz und unseren Services noch weiter zu stärken", sagt Verena Grundke, Director Customer Marke­ting bei o2 Telefónica.

So funk­tio­niert das neue Feature

Wie Telefónica weiter berichtet, genügt das Ankli­cken des Punktes "in Kürze", um Verän­derungen bei der Netz­abde­ckung im ausge­wählten Bereich in den jeweils nächsten vier Wochen ange­zeigt zu bekommen. Für diesen Zeit­raum will der Netz­betreiber zuver­läs­sige Voraus­sagen treffen können, weil die Auf- und Umbau­maß­nahmen und deren Vorbe­rei­tung bereits weit fort­geschritten sind. Neues "In Kürze Feature" zur Netzabdeckungskarte

Foto: Telefónica Für die Zukunft prüft Telefónica, einen Ausblick für ein noch größeres Zeit­fenster einräumen zu können. So sollen Kunden auch einen länger­fris­tigen Einblick in die Netz­ausbau-Maßnahmen bekommen. Als Beispiel nennt o2 die benach­barten Gemeinden Barwedel und Parsau im nieder­säch­sischen Land­kreis Gifhorn. In den Gemeinden funkt je ein o2-Mobil­funk­mast mit GSM und LTE. Über den "In Kürze"-Button sehen Kunden schon jetzt, wo in den kommenden Wochen auch 5G zur Verfü­gung stehen wird.

Aktuell versorgt o2 nach eigenen Angaben mehr als 90 Prozent der Bevöl­kerung mit 5G. Das LTE-Netz erreiche eine annä­hernd 100-prozen­tige Bevöl­kerungs­abde­ckung. 28.000 Mobil­funk­sta­tionen seien bundes­weit aktiv. Wo die Netz­betreiber zuletzt Hand ange­legt haben, erfahren Sie in einem weiteren Beitrag.