Editorial: Das letzte Funkloch wird nie verschwinden

Zeigt das Handy "Kein Netz" an, steckt der Nutzer in einem Funkloch. Wird das nie aufhören?

Foto: Picture-Alliance / dpa Mobil­funk-Netz­ausbau ist eine Sisy­phos-Arbeit: Wenn man hinten endlich fertig ist, muss man vorne schon wieder anfangen. Grund dafür sind die Nutzer, deren Daten­hunger sich etwa alle zwei Jahre verdop­pelt. Zwar redu­zieren sich die Kosten für Mobil­funk­technik in etwa derselben Geschwin­dig­keit, aber das macht voraus­schau­enden Netz­ausbau unren­tabel: Wer heute schon ausrei­chend Netz­kapa­zität für morgen instal­liert, der muss dafür dann auch die Preise von heute zahlen. Wer hingegen mit dem Netz­ausbau wartet, bis die Leis­tung wirk­lich benö­tigt wird, kann dann güns­tiger kaufen. Der Nach­teil dieser reagie­renden Lösung ist natür­lich, dass zwischen dem Voll­laufen einer Zelle und der anschlie­ßenden Erwei­terung immer mehr oder weniger Zeit vergeht, während der die Nutzer im Daten­stau stecken.

Alle zehn Jahre kommt dann noch ein Update des Mobil­funk­stan­dards oben­drauf: Rund um die Jahr­tau­send­wende 3G, ca. 2010 dann 4G und derzeit natür­lich 5G. Neue Stan­dards bedeuten fast immer auch neue Antennen, was an bestehenden Stand­orten aber nicht immer einfach ist: Mancher Mast kann nur eine bestimmte Zahl an Antennen tragen, oder die Anwohner beklagen sich ob des zusätz­lichen Elek­trosmogs. Gerade in länd­lichen Gebieten können Geneh­migungs­ver­fahren ewig dauern, wenn der lokale Groß­bauer zwar über viel Einfluss in der Politik und viele Finanz­mittel für den Streit vor Gericht, aber wenig Einsicht in den Nutzen des Mobil­funks verfügt.

Netz­ausbau ist nie perfekt

Foto: Picture-Alliance / dpa Ange­sichts der genannten Probleme ist es gewagt, wenn nicht gar vermessen, wenn Telefónica-Chef Markus Haas dennoch die Besei­tigung aller, wirk­lich aller Funk­löcher bis Ende 2024 verspricht. Zwar ist es wirk­lich sehr lobens­wert, wenn Telefónica zusammen mit Telekom und Voda­fone "bis zu" 6 000 gemeinsam genutzte Basis­sta­tionen in ehema­ligen Funk­löchern aufbauen wollen. Hinzu kommen weitere 5 000 Stand­orte, die der Bund finan­ziert. Nur: Auch danach wird es viele Löcher im Netz von o2 geben. Sei es, dass ein von der "Bürger­welle" beein­flusster Richter einen wich­tigen Standort vom Netz nimmt, sei es, dass an einem o2-Funk­loch Telekom und Voda­fone die Koope­ration für einen gemein­samen Ausbau ablehnen, weil sie schon selber vor Ort sind, sei es, dass mal wieder der Daten­ver­kehr in einer Region so schnell wächst, dass nichts mehr geht.

Begrü­ßens­wert ist, dass o2 den neuen 5G-Stan­dard bis 2025 bundes­weit ausge­baut haben will, also fünf Jahre nach dem Start. Bei 4G hat o2 dafür noch zehn Jahre benö­tigt. Nur auch hier gilt: Wenn sie dann 2025 tatsäch­lich mit 5G fertig sind, werden so viele Stand­orte bereits am Kapa­zitäts­limit arbeiten, sodass die Netz­tech­niker sich mitnichten groß werden ausruhen können. Ca. 2028 kommt dann 6G. Geforscht wird an dem 5G-Nach­folger bereits seit Jahren.