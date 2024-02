o2 versorgt 95 Prozent der Bevölkerung mit 5G

Telefónica hat sein 5G-Netz im vergan­genen Jahr nach eigenen Angaben auf mehr als 14.000 Kilo­metern Bundes­straßen, Auto­bahnen und Schienen ausge­baut. Damit erreiche o2 mit dem neuen Netz­stan­dard mitt­ler­weile rund 95 Prozent der Bevöl­kerung in Deutsch­lands. Fast fünf Millionen weitere Haus­halte werden mit dem 5G-Netz der Telefónica erreicht, wie das Unter­nehmen betonte.

Mehr als 3000 Mobil­funk-Stand­orte seien im vergan­genen Jahr um 5G erwei­tert worden. Das sind rund 250 Basis­sta­tionen pro Monat, an denen jetzt auch der aktu­elle Netz­stan­dard zur Verfü­gung steht. Der in München ansäs­sige Tele­kom­muni­kati­ons­kon­zern nannte auch Details zum Ausbau entlang wich­tiger Verkehrs­wege. Demnach steht 5G zusätz­lich auf 8200 Kilo­metern an Bundes­straßen zur Verfü­gung. Dazu kommen 1500 Kilo­meter an den Auto­bahnen und 4500 Kilo­meter an Bahn­stre­cken. Insge­samt hat Telefónica 2023 nach eigenen Angaben eine Fläche von mehr als 60.000 Quadrat­kilo­metern neu mit dem 5G-Netz versorgt. Das ist ein Gebiet, das dreimal so groß ist wie Rhein­land-Pfalz. o2 bilanziert 5G-Ausbau

Foto: Telefónica Keine Angaben machte das Unter­nehmen dazu, wie viele neue 5G-Stationen den 3600-MHz-Bereich nutzen, auf dem beson­ders hohe Daten­über­tra­gungs­geschwin­dig­keiten möglich sind, und in welchen Fällen auf nied­rigeren Frequenzen gefunkt wird. Details dazu, in welchen Regionen der Netz­ausbau erfolgt ist, lässt die jetzt veröf­fent­lichte Zusam­men­fas­sung eben­falls vermissen. Wir infor­mieren in einer wöchent­lichen Über­sichts-Meldung aber über den jeweils aktu­ellen Ausbau in allen deut­schen Mobil­funk­netzen.

5G Stan­dalone für Privat­kunden

Telefónica hat als zweiter deut­scher Mobil­funk-Netz­betreiber nach Voda­fone das vom LTE-Stan­dard unab­hän­gige 5G-Netz für Privat­kunden geöffnet. Dieses kann derzeit nur von Kunden mit einem Lauf­zeit­ver­trag genutzt werden, die die 5G-Plus-Option buchen. Vorteil gegen­über 5G als LTE-Erwei­terung sind beson­ders nied­rige Reak­tions­zeiten. Der Netzausbau geht weiter

Foto: Telefónica Nach­teil im Telefónica-Netz: Vor allem in länd­lichen Regionen kommt oft die Kombi­nation von LTE im Frequenz­bereich um 800 MHz und 5G im 700-MHz-Bereich zum Einsatz. Diese Band­kom­bina­tion wird nicht von allen Mobil­tele­fonen unter­stützt.

Je nach Tarif bietet o2 den 5G-Zugang mit bis zu 500 oder 300 MBit/s im Down­stream an. Bei Discoun­tern, die das o2-Netz mitnutzen, ist die maxi­male Daten­über­tra­gungs­geschwin­dig­keit oft deut­lich nied­riger. Aldi Talk bietet den mobilen Internet-Zugang ab morgen mit bis zu 100 MBit/s im Down­stream an.