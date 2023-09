Wiesn 2023: So sorgt o2 für schnelles Internet

Am 16. September wird das Münchner Okto­ber­fest 2023 eröffnet. Die Veran­stal­tung lockt Jahr für Jahr Millionen Besu­cher aus aller Welt in die baye­rische Landes­haupt­stadt. Das stellt auch die Mobil­funk-Netz­betreiber vor beson­dere Heraus­for­derungen. Nur durch eine tempo­räre Aufrüs­tung der Netze ist gewähr­leistet, dass die Wiesn-Besu­cher bei Tele­fonaten stets eine freie Leitung und einen perfor­manten mobilen Internet-Zugang zur Verfü­gung haben.

Wie Telefónica jetzt mitteilte, wurden das Fest­gelände und die Zelte im Vorfeld des Okto­ber­fests mit 20 zusätz­lichen Mobil­funk­stand­orten ausge­stattet. Diese wurden durch­gehend mit Glas­faser ange­bunden. Eigene o2-Antennen funken dieses Jahr neben dem Frei­gelände unter anderem im Käfer-, Augus­tiner-, Löwen- und Hofbräu­zelt. o2-Netzausbau für die Wiesn

Foto: Pixabay / DerSeb via Telefónica Die zusätz­lichen Basis­sta­tionen sollen für ausrei­chend Kapa­zität sorgen. Beson­ders der mobile Internet-Zugang über LTE und 5G wird von Jahr zu Jahr inten­siver genutzt. So trans­por­tierte das Wiesn-Netz von o2 im vergan­genen Jahr insge­samt 150.000 Giga­byte Daten - so viel wie nie zuvor. Gegen­über 2019, als das Oktober letzt­malig vor der Pandemie-bedingten Pause statt­fand, stieg der Daten­ver­kehr um rund 70 Prozent an.

Matthias Sauder: "Wiesn-Netz könnte Groß­stadt versorgen"

Matthias Sauder, Director Mobile Access & Trans­port bei o2 Telefónica: "Wir bieten unseren o2-Kundinnen und -Kunden auf dem Okto­ber­fest ein leis­tungs­starkes Netz. Mit unserem Netz auf der There­sien­wiese könnten wir reibungslos eine ganze Groß­stadt versorgen - denn hier tummeln sich in Spit­zen­zeiten fast 200.000 Feiernde. Unsere zusätz­lich aufge­bauten Stand­orte sorgen dafür, dass das o2-Netz dem enormen Andrang auf dem Fest­gelände problemlos stand­hält. Für ein opti­males Netz­erlebnis haben wir die Zahl der 5G-Sender im Vergleich zum Vorjahr noch einmal um 50 Prozent erhöht. Schneller Mobil­funk ist für die Menschen auf der Wiesn unver­zichtbar."

Eine Beson­der­heit ist, dass die Zahl der Uploads nach Telefónica-Angaben doppelt so hoch wie die Anzahl der Down­loads ist. Schließ­lich kommt es den Besu­chern auf der There­sien­wiese nicht darauf an, beispiels­weise die Bundes­liga live auf das Handy-Display zu streamen. Statt­dessen posten die Wiesn-Besu­cher ihre Erleb­nisse in Messen­gern und Social Media Diensten.

Mehr 5G auf dem Okto­ber­fest

Telefónica hat nach eigenen Angaben im Umfeld des Münchner Okto­ber­fests 49 Netz­ele­mente für 5G verbaut. Im vergan­genen Jahr waren es 33. So sollen die Kunden mehr Netz­kapa­zitäten und höhere Surf-Geschwin­dig­keiten zur Verfü­gung haben. Dabei kommen auch die Frequenzen um 3600 MHz zum Einsatz, mit denen theo­retisch Gigabit-Geschwin­dig­keiten möglich werden. o2 bietet aktuell Tarife mit bis zu 500 MBit/s im Down­stream an.

Telefónica hat im vergan­genen Jahr auf Basis anony­misierter und aggre­gierter Daten unter­sucht, woher die Besu­cher auf dem Münchner Okto­ber­fest kamen. Demnach reisten 84 Prozent der Tell­nehmer aus Deutsch­land an. 95 Prozent der deut­schen Besu­cher kamen aus Bayern. Zudem sei die Zahl der 18- bis 29-Jährigen im vergan­genen Jahr signi­fikant auf 21 Prozent (2019: 14 Prozent) ange­stiegen.

Auch abseits von Groß­ver­anstal­tungen geht der Netz­ausbau weiter. In einer weiteren Meldung lesen Sie, wo welcher Netz­betreiber zuletzt neue LTE- und 5G-Sender in Betrieb genommen hat.