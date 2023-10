o2: 5G-Plus-Paket ab sofort kostenlos buchbar

Ab sofort können o2-Kunden das 5G-Plus-Pack buchen und via 5G-Stan­dalone/VoNR surfen und tele­fonieren - wenn die Voraus­set­zungen erfüllt sind.

Ab sofort können inter­essierte o2-Kunden das neue 5G-Plus-Pack buchen und damit erst­mals im 5G-Plus-Netz (5G-Stan­dalone) von o2 surfen und tele­fonieren, wenn sie bestimmte Voraus­set­zungen erfüllen - das dürfte aller­dings nur bei wenigen Kunden der Fall sein.

Was ist 5G-Plus?

Mit "5G Plus" bezeichnet o2-Telefónica die 5G-Stan­dalone-Tech­nologie (5G-SA), bei der das Unter­nehmen ausschließ­lich die für 5G vorge­sehenen Frequenzen nutzt. Die Unter­stüt­zung durch das 4G/LTE-Netz wie bei 5G-NSA (Non-Stan­dalone) ist dabei nicht mehr notwendig.

Was ist (5G) VoNR?

Ab heute (10. Oktober) können o2-Kunden, die bestimmte Kriterien erfüllen, das 5G-Standalone-Netz von o2 ausprobieren

Grafik: o2-Telefónica 5G wird gerne als NR für "New Radio" abge­kürzt. VoNR ist die Sprach­tele­fonie über das 5G-Netz (Voice over New Radio). Dazu wird ein 5G-SA-Netz und die Frei­schal­tung dafür benö­tigt und ein passendes Mobil­telefon, das VoNR unter­stützt.

Wer kann 5G Plus nutzen?

o2-Telefónica erreicht mit seinen 5G-Plus-Netz theo­retisch 90 Prozent der deut­schen Bevöl­kerung, sofern alle Bürger einen 5G-fähigen Mobil­funk­ver­trag bei o2 abge­schlossen und das passende Handy zur Hand haben.

o2-Kunden, die diese Voraus­set­zungen erfüllen, könn(t)en dank 5G Plus als erste Nutzer in Deutsch­land über das gesamte 5G-Netz mobil tele­fonieren, sofern sie sich im Versor­gungs­bereich eines o2-5G-Senders aufhalten.

Wie funk­tio­niert die Buchung?

Der Weg zu 5G Plus ist für o2-Lauf­zeit­ver­trags­kunden von o2 im Prinzip "einfach" und derzeit kostenlos: Sie können ihr 5G-Plus-Pack für alle 5G-fähigen o2-Tarife über die "Mein o2 App" (gibts für Android und iOS), das Webportal, über die Hotline oder im o2-Shop für 12 Monate akti­vieren.

Geschäfts­kunden von o2 können das 5G-Plus-Pack für alle aktu­ellen o2-Busi­ness-Tarife (also "o2 Busi­ness Blue" und "o2 Busi­ness Unli­mited") eben­falls kostenlos über die o2-Busi­ness-Service-Hotline oder das Selbst­ver­wal­tungs-Tool "Busi­ness Easy Access" hinzu­buchen.

Was brauche ich, um 5G-Plus zu nutzen?

Neben einem 5G-fähigen Tarif und der Akti­vie­rung des 5G-Plus-Packs benö­tigen o2-Vertrags-Kunden auch eine 5G-Plus-fähige SIM (ist bei aktu­ellen SIM-Karten der Fall) und ein kompa­tibles Smart­phone. Da wird es derzeit noch eng: Start­bereit für 5G-Plus sind bereits mehrere Modelle der Hersteller Samsung und Xiaomi (u.a. die Samsung-Galaxy-S22- und S23-Serie sowie die Xiaomi 12- und 13-Serie).

Ich habe kein Samsung und kein Xiaomi, aber ein 5G-Handy

Für die Nutzung von 5G Plus auf weiteren Smart­phones, betont Telefónica, seien Firm­ware-Updates seitens der Hersteller notwendig. Was o2 nicht jedoch verrät, wann und ob für welche Hersteller oder Modelle diese Updates zur Verfü­gung stehen werden. Mögli­cher­weise gibt es auch weitere Smart­phones im Markt, die längst mit o2-5G-Plus funk­tio­nieren, wovon o2 entweder noch gar nichts weiß, oder selte­nere Marken, für die o2 keinen Support bieten kann oder will. Insbe­son­dere Kunden mit einem nagel­neuen iPhone 15 von Apple werden gespannt beob­achten, ob und wann ihre Geräte auch mit 5G-SA nutzbar sind.

Unklar ist auch, ob nach Frei­schal­tung des 5G Plus Packs - z.B. mit einem inkom­pati­blen Gerät - noch 5G-NSA Tech­nologie genutzt werden kann. Wer im reinen 4G-Ausbau-Gebiet wohnt oder gar in einem 2G-Gebiet (quasi-fast-Funk­loch) sollte sich auf den Weg in die nächste 5G-Zone machen.

Wir werden auf verschie­denen Geräten das 5G-Pack zu buchen (auch wenn die Geräte teil­weise inkom­patibel sein sollten) und dann über unsere Erfah­rungen berichten.

In einer weiteren Meldung lesen Sie: Connect testet Mobil­funk-Shops: o2 "immens" verbes­sert.