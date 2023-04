o2: Gigabit im Festnetz für 39,99 Euro pro Monat

Gigabit-Aktion bei o2

Bild: o2 Breit­band-Internet-Anbieter haben oft das Problem, dass die Kunden keine Notwen­dig­keit sehen, teure Gigabit-Tarife zu buchen, wenn ein güns­tigerer Tarif mit 250 MBit/s oder 500 MBit/s für die eigenen Bedürf­nisse auch reicht. Voda­fone hatte daher beispiels­weise längere Zeit - sozu­sagen als "Köder" - seinen Gigabit-Tarif im TV-Kabel für eine Grund­gebühr von rund 40 Euro im Monat vermarktet. Dieses Angebot ist aller­dings inzwi­schen ausge­laufen.

Im Gegenzug startet nun o2 ein derar­tiges Angebot. Dieses ist aller­dings zunächst zeit­lich befristet - und eine tech­nische Einschrän­kung gibt es auch.

Das sind die Kondi­tionen der Aktion

o2 teilt heute mit, dass der Gigabit-Tarif o2 my Home XXL für dauer­haft 39,99 Euro während der gesamten Vertrags­lauf­zeit ange­boten wird. Die Aktion beginnt am 13. April und gilt für alle Bestel­lungen bis zum 31. Juli. Wie gesagt: Wer in diesem Zeit­raum den Tarif bucht, behält den güns­tigen Preis auch weiterhin nach dem 31. Juli.

Gigabit-Aktion bei o2

Bild: o2 o2 schreibt aller­dings, dass die Aktion nur für Tarife gilt, die über TV-Kabel-Tech­nologie gebucht werden. Der Rabatt gilt also nicht für den o2 my Home XXL, wenn dieser als Glas­faser­anschluss bestellt wird. Gene­rell muss o2 alle Anschlüsse (egal ob DSL, VDSL, TV-Kabel oder Glas­faser) bei anderen Netz­betrei­bern anmieten, da das eigene Fest­netz schon vor vielen Jahren abge­schaltet wurde.

Darüber hinaus stellt o2 klar: Es fällt ein einma­liger Anschluss­preis von 49,99 Euro an. o2 verzichtet bei diesem Angebot auf eine Neukunden-Promo­tion für die Einstiegs­monate. Es gibt also weder einen Erlass der Anschluss­gebühr noch einen zusätz­lichen Rabatt während der ersten sechs oder 12 Monate, wie dies bei der Vermark­tung von Breit­band­anschlüssen oft gemacht wird.

Weitere Rabatt­mög­lich­keiten

Auf alle sons­tigen regu­lären o2 my Home Tarife (DSL, Kabel, Glas­faser, 4G/5G), die im 2. Quartal abge­schlossen werden, gibt es unver­ändert einen Rabatt in Höhe von 5 Euro auf die monat­liche Grund­gebühr im ersten Vertrags­jahr bzw. dauer­haft für o2-Mobil­funk­kunden. Bei Bestel­lung des o2 my Home S oder o2 my Home M über LTE/5G gilt ein monat­licher Rabatt von 10 Euro (S-Tarif) bzw. 15 Euro (M-Tarif) auf die monat­liche Grund­gebühr im ersten Jahr.

Über den Kombi-Vorteil können Kunden aller o2 my Home Tarife wie bisher Mobil­funk­tarife zum dauer­haft halben Preis buchen. Im Akti­ons­zeit­raum ist damit beispiels­weise ein Gigabit-Anschluss auf der Basis von TV-Kabel-Tech­nologie in Kombi­nation mit einem o2 Mobile Tarif (ab 4 GB plus 1 GB jähr­lich) ab insge­samt 51,48 Euro monat­liche Grund­gebühr erhält­lich.

Die TV-Kabel­netz-Betreiber haben sich gegen die etablierten DSL-Anbieter in puncto Internet und Telefon in Stel­lung gebracht - und punkten mit konkurrenz­fähigen Ange­boten.