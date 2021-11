o2-Aktion: Bis 250 MBit/s im ersten Jahr unter 25 Euro

Wer sich für o2 my Home XL entscheidet, bekommt den Tarif ein Jahr lang für monat­lich 24,99 Euro. Ab dem 13. Monat wird es teurer.

DSL-Aktion bei o2

Foto: Telefónica o2 will neben seinen Mobil­funk­tarifen verstärkt auch Fest­netz-Ange­bote vermarkten. Jetzt hat die Telefónica-Marke eine bis zum 28. Februar laufende Aktion gestartet, die mit einem beson­ders güns­tigen monat­lichen Grund­preis von 24,99 Euro wirbt - noch dazu für den Tarif o2 my Home XL, der für den Inter­net­anschluss eine Daten­über­tra­gungs­geschwin­dig­keit von bis zu 250 MBit/s im Down­stream bietet.

Der beson­ders güns­tige Preis gilt aller­dings nur im ersten Jahr nach Vertrags­abschluss. Ab dem 13. Monat steigt die Grund­gebühr auf 44,99 Euro. Vom Rabatt profi­tieren o2-Neu- und Bestands­kunden glei­cher­maßen. Auch für junge Leute im Alter bis zu 28 Jahren und für die Ziel­gruppe der Über-60-jährigen Inter­essenten gilt der Rabatt von 20 Euro monat­lich im ersten Jahr nach Vertrags­abschluss.

So geht es für Bestands­kunden nach dem ersten Jahr weiter

Foto: Telefónica Der Monats­preis von 44,99 Euro nach dem ersten Jahr gilt nur für Neukunden. Wer bereits einen o2-Vertrag - beispiels­weise für den Mobil­funk­anschluss - besitzt, profi­tiert vom Kombi-Vorteil. Damit greift ein Rabatt von 10 Euro monat­lich, sodass die Grund­gebühr bei 34,99 Euro pro Monat liegt. Junge Kunden und Inter­essenten im Alter ab 60 Jahren bekommen ohne Kombi-Vorteil einen Rabatt von 5 Euro pro Monat, sodass die Grund­gebühr bei monat­lich 39,99 Euro liegt.

Die Kunden bekommen mit o2 my Home XL neben dem Inter­net­anschluss mit bis zu 250 MBit/s im Down­stream und 40 MBit/s im Upstream inklu­sive Daten-Flat­rate auch einen Tele­fon­anschluss mit Fest­netz­nummer. Für Verbin­dungen zu anderen Anschlüssen im deut­schen Fest­netz ist eine Flat­rate im Preis enthalten.

Rabatte gibt es auch für die "klei­neren" Fest­netz­tarife von o2

Auch der Tarif o2 my Home L mit bis zu 100 MBit/s im Down­stream kostet im ersten Jahr monat­lich 24,99 Euro. Danach erhöht sich die Grund­gebühr auf 34,99 Euro. Kunden, die den o2 my Home M mit bis zu 50 MBit/s wählen, zahlen im ersten Jahr monat­lich 19,99 Euro und danach 29,99 Euro. Im o2 my Home S mit maximal 10 MBit/s liegt der Basis­preis im ersten Jahr bei 14,99 Euro pro Monat. Ab dem 13. Monat werden jeweils 24,99 Euro berechnet.

