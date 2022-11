o2 my Home: Künftig auch über Telekom-Glasfaser buchbar

In einer Pres­semit­tei­lung infor­miert die Telefónica-Marke o2 über eine Glas­faser-Koope­ration mit der Deut­schen Telekom. Ab dem 30. November sollen die giga­bit­fähigen Tarife im Port­folio o2 my Home auch über das FTTH-Netz der Deut­schen Telekom ange­boten werden.

Zunächst möchte der Anbieter laut Mittei­lung dieje­nigen adres­sieren, die aktuell einen "reinen Glas­faser-Anschluss von der Deut­schen Telekom" erhalten können. Das sollen insge­samt 4,5 Millionen Haus­halte an der Zahl sein. Als Ziel hat sich o2 zehn Millionen Haus­halte gesteckt, die bis Ende 2024 erreicht werden sollen. o2 will ab dem 30. November die o2-my-Home-Tarife über das FTTH-Netz der Telekom anbieten

Bild: Telefónica "Wir setzen im Fest­netz­geschäft auf starke und lang­fris­tige Part­ner­schaften. Zusätz­lich zu Fiber-to-the-Home-Anschlüssen über das Glas­faser-Netz der Deut­schen Telekom, der UGG und wilhelm.tel errei­chen wir über 22 Millionen Haus­halte mit Gigabit-Geschwin­dig­keiten über die Kabel­netze von Voda­fone und Tele Columbus. Daher können wir voller Stolz sagen: Wir haben die größte Gigabit-Verfüg­bar­keit im deut­schen Fest­netz­markt und versorgen unsere Kundinnen und Kunden mit allem, was sie für ihren digi­talen Alltag brau­chen - und dies zu einem attrak­tiven Preis", erklärt Dr. Verena Grundke, Director Customer Marke­ting o2/Telefónica.

o2-my-Home-Bestands­kunden sollen bald wech­seln können

Kunden, die bereits einen o2-my-Home-Tarif nutzen, sollen ab Februar 2023 in einen giga­bit­fähigen Tarif des Anbie­ters auf dem Glas­faser-Netz der Deut­schen Telekom wech­seln können. Je nach Verfüg­bar­keit sei alter­nativ auch die Nutzung der Glas­faser-Netze der Anbieter "Unsere Grüne Glas­faser (UGG)" oder wilhelm-tel möglich. Welche Geschwin­dig­keiten am jewei­ligen Standort für die Kunden möglich ist, lässt sich über den o2-Verfüg­bar­keits­check nach Eingabe der Post­leit­zahl, des Wohn­ortes und der Adresse heraus­finden.

Neukunden und Kunden von o2-Mobil­funk erhalten einen Akti­ons­rabatt in Höhe von 10 Euro pro Monat in den ersten zwölf Monaten. o2-Mobil­funk­kunden erhalten im Anschluss daran einen dauer­haften Rabatt als Kombi-Vorteil in Höhe von monat­lich fünf Euro für die rest­liche Vertrags­lauf­zeit. Bei allen Tarifen entfällt akti­ons­bedingt der einma­lige Anschluss­preis.

o2 veran­schau­licht das o2-my-Home-Port­folio mit den Akti­ons­kon­ditionen in einer Über­sicht. Diese haben wir nach­fol­gend einge­bunden. o2-my-Home-Tarife in der Übersicht

Bild: Telefónica

Wer beispiels­weise den Anschluss o2 my Home XXL (bis zu 1000 MBit/s im Down­load) an seinem Wohnort buchen kann, zahlt als Neukunde in den ersten zwölf Monaten der zwei­jäh­rigen Mindest­ver­trags­lauf­zeit eine monat­liche Grund­gebühr in Höhe von 69,99 Euro. Ab dem 13. Monat entstehen Kosten in Höhe von 79,99 Euro pro Monat, weil der Rabatt entfällt. o2-Mobil­funk­kunden zahlen als Kombi-Vorteil ab dem 13. Vertrags­monat 74,99 Euro pro vier Wochen, was einem Rabatt in Höhe von fünf Euro entspricht.

o2 baut im Moment sein 5G-Netz verstärkt im Frequenz­bereich auf 700 MHz aus. Mehr zu diesem Thema lesen Sie in einer weiteren News.