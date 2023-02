o2: Rabatt-Aktion für LTE und 5G als Festnetz-Ersatz

o2 bietet seine mobil­funk­basierten Tarife, die als Fest­netz-Ersatz für zuhause dienen sollen, derzeit mit Rabatt an. Inter­essenten sparen nicht nur die ansonsten übliche Anschluss­gebühr von 49,99 Euro. Zusätz­lich räumt die Telefónica-Marke im ersten Jahr nach Vertrags­abschluss monat­lich 10 Euro Rabatt auf die Grund­gebühr ein, sodass sich die Ersparnis über ein Jahr auf 120 Euro beläuft.

Der Tarif o2 my Home S kostet somit in den ersten zwölf Monaten jeweils 19,99 Euro. Ab dem 13. Monat erhöht sich der Grund­preis auf 29,99 Euro. Die Kunden bekommen eine Internet-Flat­rate mit bis zu 50 MBit/s im Down­stream und 10 MBit/s im Upstream. Dazu kommt eine Flat­rate für Anrufe in die deut­schen Fest- und Mobil­funk­netze. Rabattaktion von o2

Screenshot: teltarif.de, Quelle: o2online.de Kunden, die einen schnel­leren Internet-Zugang wünschen, können den Tarif o2 my Home M wählen. Damit stehen bis zu 100 MBit/s im Down­stream und 40 MBit/s im Upstream zur Verfü­gung. Dazu kommt auch hier eine Flat­rate für Anrufe in alle deut­schen Netze. In beiden Preis­modellen beträgt die Mindest­ver­trags­lauf­zeit 24 Monate.

Keine garan­tierte Band­breite

Inter­essenten sollten bedenken, dass Netz­betreiber für mobile Internet-Verbin­dungen keine Band­breiten garan­tieren können (das ändert sich mit Network Slicing beispiels­weise bei 5G-Stan­dalone). Die tatsäch­liche Surf­geschwin­dig­keit ist unter anderem auch von der Auslas­tung des Netzes am Nutzungsort abhängig.

o2 my Home S wird je nach Netz­ver­füg­bar­keit über LTE ohne oder mit 5G-Erwei­terung reali­siert. Den my-Home-M-Tarif reali­siert der Netz­betreiber über die LTE/5G-Kombi­nation. Ist das 5G-Netz am geplanten Nutzungsort nicht verfügbar, wird das Preis­modell nicht ange­boten. Statt­dessen erhält der Kunde nach der Verfüg­bar­keits­abfrage eine Alter­native genannt - etwa einen klas­sischen DSL-Tarif.

o2 weist im "Klein­gedruckten" darauf hin, dass die Tarife nur für den bei Vertrags­abschluss ange­gebenen Nutzungsort, nicht aber für den mobilen Einsatz - beispiels­weise in der Zweit­woh­nung oder im Hotel­zimmer - gedacht sind. Für Kunden, die den LTE- und 5G-basierten Internet-Zugang an mehreren Orten benö­tigen, hat o2 den Tarif my Internet 150 im Angebot. Hier sind für 24,99 Euro monat­liche Grund­gebühr in jedem Abrech­nungs­zeit­raum 150 GB Daten­volumen enthalten.