o2: Echte Daten-Flatrate als Option verfügbar

Ende vergan­genen Jahres hatte o2 im Rahmen einer Aktion für Neukunden eine echte Daten-Flat­rate einge­führt, die als Option zu einem Tarif gebucht werden konnte, der norma­ler­weise nur ein Volu­men­paket für den mobilen Internet-Zugang vorsieht. Aller­dings profi­tierten auch Neukunden im Rahmen der Aktion maximal für einem Monat von der Option, die direkt bei Vertrags­ab­schluss gebucht werden musste. Die Telefónica-Pres­se­stelle kündigte seiner­zeit gegen­über teltarif.de an, das neue Angebot werde perspek­ti­visch auch für Bestands­kunden zugäng­lich gemacht. Dann sei es auch möglich, die unter der Bezeich­nung o2 my Data unli­mited bekannte Option bei Bedarf mehr­fach zu buchen. Mitt­ler­weile ist das Angebot in der Mein-o2-App zu finden und steht zur Buchung bereit.

Grafik/Logo: o2, Montage: teltarif.de

o2 my Data unli­mited: Das sind die Eckdaten

Option in der Mein-o2-App

Foto: teltarif.de o2 my Data unli­mited kostet - wie bei der Aktion im Dezember 2019 jeweils 39,99 Euro und ist dann für einen Monat gültig. Kunden bekommen eine echte Flat­rate für den mobilen Internet-Zugang über GPRS, UMTS und LTE. Dabei haben die Nutzer auch "LTE max" zur Verfü­gung. Das sind im Telefónica-Netz derzeit bis zu 225 MBit/s im Down­stream.

Die Flat­rate-Option hat eine einmo­na­tige Mindest­lauf­zeit und "über­schreibt" während des Gültig­keits­zeit­raums das Daten­paket, das zum Tarif des Kunden gehört. Auch im EU-Roaming kann o2 my Data unli­mited genutzt werden, dort aller­dings nicht als echte Daten-Flat­rate, sondern unter Berück­sich­ti­gung der im Rahmen der Roaming-Regu­lie­rung vorge­se­henen Fair-use-Policy. Das im Ausland verfüg­bare Daten­vo­lumen ist demnach vom Tarif des Kunden abhängig.

Nicht für alle Tarife verfügbar

Die neue Option ist nicht für alle o2-Tarife verfügbar. In den Free-Unli­mited-Tarifen ist ohnehin eine Daten-Flat­rate enthalten. In den aktu­ellen o2-Free-Volu­men­ta­rifen ist die Option buchbar. Im Kunden­menü eines nicht mehr ganz aktu­elle o2 Blue All-in Premium taucht das Angebot hingegen nicht auf, obwohl Kunden auch in diesem Tarif nur ein Volu­men­paket anstelle einer echten Daten-Flat­rate zur Verfü­gung haben.

Nicht bestä­tigt haben sich bislang Gerüchte, nach denen o2 auch wieder eine 1-MBit/s-Flat­rate als Option einführt. Dafür hat Telefónica für alle Kunden bis Ende Mai das "endlose Weiter­surfen" mit bis zu 384 kBit/s verlän­gert.