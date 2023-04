Darum surfen o2-Kunden derzeit schneller als gebucht

o2 bietet seit Anfang April neue Tarife für Smart­phone-Nutzer an. Bei diesen wurden die monat­lichen Grund­gebühren gegen­über den bishe­rigen Preis­modellen erhöht. Im Gegenzug hat die Telefónica-Kern­marke die Inklu­siv­leis­tungen verbes­sert. So ist beispiels­weise aus o2 Free Unli­mited Basic für 29,99 Euro im Monat der neue Tarif o2 Mobile Unli­mited Basic geworden, der mit einer monat­lichen Grund­gebühr von 32,99 Euro zu Buche schlägt.

Wie das Wort "Unli­mited" in der Bezeich­nung des Tarifs andeutet, haben die Kunden eine echte Mobil­funk-Flat­rate zur Verfü­gung. Neben unbe­grenzten Tele­fonaten und SMS in alle deut­schen Netze steht auch eine Flat­rate für den mobilen Internet-Zugang über LTE und 5G zur Verfü­gung. o2-"Fehler" sorgt für temporäre Verbesserung

Foto: o2 Im alten Tarif lag die maxi­male Daten­über­tra­gungs­geschwin­dig­keit bei 2 MBit/s. Wer sich für den o2 Mobile Unli­mited Basic entscheidet, kann mit bis zu 3 MBit/s im Down­stream surfen und down­loaden. Für Kunden, denen diese Band­breite nicht ausreicht, bietet o2 die Unli­mited-Tarife Smart und Max mit bis zu 15 MBit/s für 42,99 Euro im Monat bzw. bis zu 500 MBit/s für 62,99 Euro monat­lich an.

30 statt 3 MBit/s?

Wir wollten eigent­lich testen, wie gut ein mobiler Internet-Zugang mit bis zu 3 MBit/s im Down­stream in der Praxis funk­tio­niert. Kann man mit der Perfor­mance der vergleichs­weise güns­tigen o2-Flat­rate noch sinn­voll am Note­book arbeiten? Lassen sich Video­strea­ming-Dienste nutzen und wenn ja, wie gut ist die Strea­ming-Qualität? Radio- und Musik­strea­ming, Surfen und Chatten sollten problemlos möglich sein, wie sich bereits bei unserem Test mit der 384-kBit/s-Flat­rate gezeigt hat, die o2 - eben­falls seit Anfang April - auf Prepaid­basis anbietet. Mobiler Internet-Zugang mehr als zehnmal so schnell wie erwartet

Screenshot: teltarif.de Zum Test haben wir eine SIM-Karte mit dem Tarif o2 Mobile Unli­mited Basic in ein iPhone 14 Pro einge­legt und einen Nach­mittag lang per Tethe­ring zum Computer über diesen Internet-Zugang gear­beitet. Das klappte "zu gut" für angeb­liche 3 MBit/s. Speed­tests - sowohl direkt am Smart­phone, als auch über den verbun­denen Computer - zeigten schnell, dass da etwas nicht stimmt. Wir erreichten zum Teil Über­tra­gungs­geschwin­dig­keiten von mehr als 30 MBit/s - also das Zehn­fache der vertrag­lich zuge­sicherten Leis­tung.

Nachdem der Perfor­mance-Schub auch über einen Zeit­raum von mehreren Tagen repro­duzierbar war, fragten wir bei der Telefónica-Pres­sestelle nach, wie es zu dieser uner­war­teten Verbes­serung kommt. "Aufgrund eines tech­nischen Fehlers kann es derzeit in seltenen Fällen vorkommen, dass Kundinnen und Kunden vorüber­gehend höhere Geschwin­dig­keiten zur Verfü­gung stehen. Wir arbeiten bereits an der Behe­bung", so die Antwort aus München. 3-MBit/s-Tarif laut Mein-o2-App korrekt geschaltet

Screenshot: teltarif.de Wie viele Nutzer von der vorüber­gehenden, unge­wollten Verbes­serung profi­tieren, ist nicht bekannt. Kunden sollten aber darauf vorbe­reitet sein, dass der Zugang jeder­zeit wieder auf die vertrag­lich verein­barten 3 MBit/s limi­tiert werden kann.

Einen umge­kehrten Effekt haben Nutzer von o2 Multi­cards beob­achtet. Hier kam es auf den zusätz­lichen SIM-Karten zu deut­lich nied­rigeren Surf­geschwin­dig­keiten als auf der Haupt­karte.