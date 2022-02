Telefónica: Markus Haas bekommt Vertrag verlängert

Der Aufsichtsrat von Telefónica Deutsch­land hat heute getagt und dabei beschlossen: Markus Haas soll weitere drei Jahre als Chef an Bord bleiben.

Vertrag von Markus Haas um drei Jahre verlängert

Der Chef des Tele­kom­muni­kati­ons­unter­neh­mens Telefónica Deutsch­land (o2), Markus Haas, bleibt lang­fristig am Ruder. Der Vertrag des 49-Jährigen sei um drei Jahre bis Ende 2025 verlän­gert worden, teilte das Münchner Unter­nehmen nach einer Aufsichts­rats­sit­zung heute mit.

Der gebür­tige Münchner ist schon seit 1998 in dem Unter­nehmen tätig - damals hieß die Firma noch Viag Interkom. Seit 2017 ist Haas Vorstands­vor­sit­zender der deut­schen Firma, die zum spani­schen Telefónica-Konzern gehört. Hier­zulande hat Telefónica 7400 Beschäf­tigte. Ein Teil von ihnen arbei­tete früher für E-Plus, mit dem Telefónica 2014 fusio­nierte.

Auch bei Telekom und Voda­fone Konti­nuität an der Spitze

Neben der Deut­schen Telekom und Voda­fone ist Telefónica der dritte deut­sche Mobil­funk-Netz­betreiber. Alle drei Markt­teil­nehmer setzen auf Konti­nuität auf ihren Chef­ses­seln: Telekom-Boss Tim Höttges hat seit 2014 das Sagen und Voda­fone-Deutsch­land­chef Hannes Amets­reiter seit 2015.

Die Vertrags­ver­län­gerung bei o2 ist keine Über­raschung, denn Haas hat eine gute Bilanz vorzu­weisen. Unter seiner Regie kam die Firma aus der Verlust­zone raus und ihr Mobil­funk-Netz konnte wesent­lich verbes­sert werden - den zunächst deut­lichen Rück­stand zur Konkur­renz bei der 4G-Netz­abde­ckung konnte o2 in den vergan­genen Jahren weit­gehend wett­machen. Beim neuen Funk­stan­dard 5G ist Telefónica aller­dings noch hinten dran, aber auch hier nimmt der Netz­ausbau Fahrt auf.

"Ich bedanke mich für das Vertrauen in meine Person und freue mich sehr, dass ich gemeinsam mit einem starken Team auch in den kommenden Jahren o2 Telefónica in eine erfolg­reiche Zukunft führen darf", sagt Markus Haas. "Wir werden weiterhin starke, inno­vative Impulse im Markt setzen und mit unseren Ange­boten zeigen, dass Digi­tali­sie­rung einen hohen persön­lichen, wirt­schaft­lichen und gesell­schaft­lichen Nutzen für alle hat."

Telefónica vertreibt nicht nur Mobil­funk-, sondern auch Fest­netz-Tarife, auch im TV-Kabel­netz. Eigene Fest­netz-Leitungen hat o2 hierbei aber nicht mehr, viel­mehr mietet es Kapa­zitäten anderer Firmen an.

