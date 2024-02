o2-Deal: Pixel 8 Pro mit "Gratis"-Pixel-7a und 25-GB-Tarif

Beim Mobil­funk­anbieter o2 läuft derzeit eine inter­essante Aktion namens Love Deals. Dort gibt es unter anderem die Möglich­keit, zwei Google-Pixel-Smart­phones im Paket mit einem Tarif zu ergat­tern.

Wir haben das Angebot hinsicht­lich der aktu­ellen Markt­preise für die Hard­ware gecheckt. Lohnt sich das Bundle?

o2-Deal: Zwei Pixel mit Tarif

Pixel 8 Pro (hinten) und Pixel 7a im Tarif-Bundle bei o2

Zunächst schauen wir uns die Ange­bots­details an. Es gibt also zwei Pixel-Smart­phones mit Vertrag. Dabei handelt es sich um das Pixel 8 Pro und das Pixel 7a - beide jeweils mit 128 GB interner Spei­cher­kapa­zität. Kunden haben die Wahl zwischen dem Pixel 8 Pro in der Farbe Bay oder Obsi­dian, das Pixel 7a wird in der Farbe Char­coal ange­boten. Es gibt verschie­dene Möglich­keiten, den Deal abzu­schließen.

Der Vertrag kann mit 24-mona­tiger oder 36-mona­tiger Lauf­zeit abge­schlossen werden. Für die Geräte fällt eine einma­lige Gebühr in Höhe von 1 Euro an. Der einma­lige Anschluss­preis in Höhe von 39,99 Euro entfällt bei der 36-Monats­vari­ante. In beiden Fällen kommen aber Versand­kosten in Höhe von 4,99 Euro oben­drauf. Je nach Kunden­gruppe (Neukunden, o2-Kunden, unter 29 Jahre und Selbst­stän­dige) vari­ieren die Kosten für den Vertrag.

Bei dem Tarif handelt es sich um den o2 Mobile M mit monat­lich 25 GB Daten­volumen (max. 300 MBit/s im Down­load), das pro Jahr der Vertrags­lauf­zeit um 5 GB pro Monat steigt. Inklu­sive ist eine Allnet-Flat für Tele­fonie und SMS in alle deut­schen Netze sowie laut Tarif­daten­blatt der Hinweis auf EU-Roaming.

Lohnt sich das Angebot?

Wir haben beispiel­haft die Kosten für Neukunden gewählt und die Tarif-Lauf­zeit auf 24 Monate gesetzt. Die monat­lichen Kosten für das Paket belaufen sich auf 69,99 Euro. Einmalig werden bei Vertrags­abschluss 45,98 Euro fällig. Diese setzen sich aus der einma­ligen Anschluss­gebühr in Höhe von 39,99 Euro für die 24-mona­tige Vertrags­lauf­zeit, dem 1 Euro für die Gerä­tean­zah­lung und 4,99 Euro Versand­kosten zusammen.

Der Tarif ohne Hard­ware kostet bei 24-mona­tiger Lauf­zeit für Neukunden 29,99 Euro pro Monat plus einma­lige Anschluss­gebühr in Höhe von 39,99 Euro. Rech­nerisch würden somit 40 Euro pro Monat auf die Hard­ware fallen, was bei einer 24-mona­tigen Lauf­zeit 960 Euro für beide Smart­phones entspricht. Gemäß aktu­ellem Preis­ver­gleich ist das Pixel 8 Pro mit 128 GB Spei­cher in der Farbe Obsi­dian zum Preis von rund 819 Euro inklu­sive Versand­kosten zu bekommen (Händler: Elec­tronis). Das Pixel 7a mit 128 GB Spei­cher in Char­coal gibt es beim Händler Cosse zum Preis von 374 Euro inklu­sive Versand­kosten. Der Gesamt­preis der Einzel­käufe entspricht demnach 1193 Euro. Von daher handelt es sich bei dem o2-Paket vom Hard­ware-Preis her um einen guten Deal.

Hinweis: o2 rechnet im Online-Shop anders. Demnach beläuft sich der Gesamt­preis für die Hard­ware auf 1153 Euro. Einge­räumt wird ein Preis­vor­teil auf die Grund­gebühr für den Tarif in Höhe von 24 Monate mal 8 Euro plus Zusatz­rabatt von 24 Monate mal 3 Euro, was unterm Strich einem Rabatt in Höhe von 264 Euro entspricht. o2-Pixel-Deal

Google liefert lange Soft­ware-Updates

Sowohl Pixel 8 Pro als auch Pixel 7a kamen im vergan­genen Jahr auf den Markt und sind daher die aktu­ellsten Modelle von Google in der Ober- bezie­hungs­weise Mittel­klasse. Google ist dafür bekannt, seine Modelle vergleichs­weise lange mit Soft­ware-Updates zu versorgen, für das Pixel 8 Pro sind sogar sieben Jahre ange­setzt.

Der Tarif in der Aktion passt nicht unbe­dingt zu jedem Nutzungs­ver­halten. Wenn Ihnen die Kondi­tionen nicht zusagen, empfehlen wir Ihnen den Blick auf unseren Handy­tarife-Vergleich. Dort können Sie sich Tarife nach Ihrem Nutzungs­ver­halten ange­passt anzeigen lassen. Unter Umständen passt ein anderer Tarif besser zu Ihren Bedürf­nissen und der Einzel­kauf der Hard­ware könnte sich doch eher lohnen, voraus­gesetzt Sie benö­tigen auch beide Geräte bezie­hungs­weise haben Verwen­dung dafür, sonst zahlen Sie am Ende mehr.

Zu bedenken ist auch, dass Sie nur einen Vertrag, aber zwei Smart­phones erhalten. Die Connect-Option, mit der Sie das Daten­volumen mit bis zu zehn SIM-Karten gleich­zeitig nutzen können, ist im Tarif o2 Mobile M nicht enthalten.

Infor­mationen zum Preis­ver­gleich

Beim Preis­ver­gleich orien­tieren wir uns an den Ergeb­nissen von Online-Preis­such­maschinen wie idealo.de und billiger.de. Ange­bote von Online-Markt­plätzen, die güns­tiger sein können als die ange­gebenen Vergleichs­preise, haben wir nicht berück­sich­tigt. Zu beachten ist auch, dass Markt­preise insbe­son­dere von Smart­phones Schwan­kungen unter­liegen. Die Preise können zu einem späteren Zeit­punkt anders ausfallen. In der Regel beschränken wir uns beim Preis­ver­gleich auf die "dunklen" Farb­vari­anten, also alles, was Schwarz ist oder in die Rich­tung geht. Daher kann es sein, dass Ange­bote zu anderen Farben güns­tiger oder auch teurer sind.

Weitere Infor­mationen zum Preis­ver­gleich lesen Sie in einer Über­sichts­seite sowie in einem Ratgeber speziell zum Thema Handy-Preis­ver­gleich.