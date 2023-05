o2 versendet Kündigungen an Unlimited-Tarif-Nutzer

o2 kündigt einigen Unlimited-Kunden

o2 gehörte zu den ersten Netz­betrei­bern, die ihren Kunden im eigenen Mobil­funk­netz unli­mitierte Tarife ange­boten hatten, beispiels­weise in verschie­denen Geschwin­dig­keits­stufen. Dazu gehören nicht nur Smart­phone-Tarife für die mobile Nutzung, sondern beispiels­weise auch die o2-Home­spot-Tarife im LTE- und 5G-Netz, die als Ersatz für einen DSL- oder TV-Kabel-Tarif fungieren.

Ein Netz­betreiber wie o2 kann aller­dings vorab nicht wissen, in welchem Umfang der Kunde den unli­mitierten Tarif wirk­lich ausreizen wird. Klar ist hingegen: Ist die Mindest­ver­trags­lauf­zeit des Vertrags abge­laufen, darf nicht nur der Kunde, sondern auch o2 den Vertrag mit der Frist von einem Monat kündigen.

Und genau das macht o2 offenbar aktuell mit mehreren tausend Kunden, wie teltarif.de exklusiv heraus­gefunden hat.

o2 bestä­tigt Kündi­gungen

Laut den teltarif.de vorlie­genden Infor­mationen sollen rund 3200 Kunden von einer derar­tigen Kündi­gung betroffen sein. Die Kündi­gungen sollen rund um den 22. Mai per Brief versandt worden sein und sollten also in den kommenden Tagen ihre Empfänger errei­chen. Laut den teltarif.de vorlie­genden Infor­mationen ist bei allen diesen Verträgen die Mindest­ver­trags­lauf­zeit bereits abge­laufen. Es handelt sich also um ordent­liche Kündi­gungen, für die o2 auch keinen Grund angeben muss. Auf Anfrage der teltarif.de-Redak­tion leugnet o2 dies auch gar nicht, ein Spre­cher schreibt uns:

In der Kommu­nika­tions­branche kommt es immer wieder vor, dass Mobil­funk­ver­träge inner­halb der bestehenden Kündi­gungs­fristen durch den Anbieter gekün­digt werden. Es handelt sich um ordent­liche Kündi­gungen nach den gesetz­lichen Bestim­mungen des TKG und damit um einen Stan­dard­pro­zess.

Mögli­cher­weise keine Neube­stel­lung mehr möglich

Zu den weiteren Details gab o2 hingegen keinen Kommentar ab und äußerte sich auch nicht zu den Bran­chen-Vermu­tungen, dass es sich bei den Betrof­fenen mögli­cher­weise um "Heavy User" gehan­delt haben könnte.

teltarif.de liegen jedoch weitere Details zum Proze­dere vor. Betroffen sind diverse Kunden mit einem DSL-Ersatz­tarif über das Mobil­funk­netz, Home­spot-Kunden, aber auch Kunden mit Smart­phone-Tarif. Kenn­zei­chen aller Betrof­fenen ist, dass sie über unli­mitiertes Daten­volumen verfügen und dass die Mindest­ver­trags­lauf­zeit bereits abge­laufen ist.

Nach Aussprache der Kündi­gung können die Kunden den Tarif in vollem Umfang noch bis zum Deak­tivie­rungs­datum nutzen. Möchten sie sich bei o2 über die Kündi­gungen beschweren, verweist o2 sie an die im Brief genannte Rufnummer 0800-5111444. Laut den teltarif.de vorlie­genden Infor­mationen sind aber sowohl Kunden­betreuer als auch Fach­händler in den Shops dazu ange­wiesen, die Kündi­gung unter keinen Umständen zurück­zunehmen.

Den Betrof­fenen soll statt­dessen der Umstieg auf einen anderen Tarif schmack­haft gemacht werden, beispiels­weise auf einen DSL-Tarif. Gene­rell soll den Kunden aber kein Unli­mited-Tarif im Mobil­funk­netz mehr ange­boten werden und auch keine Verlän­gerung des bishe­rigen Unli­mited-Tarifs. Laut den teltarif.de vorlie­genden Infor­mationen könnte in den o2-Systemen sogar eine Sperre hinter­legt werden, damit die betref­fenden Kunden auch keinen Unli­mited-Tarif mehr neu buchen können.

Für die meisten Kunden dürfte dies ganz prak­tisch zur Folge haben, dass sie entweder zu freenet Funk oder einem anderen (unli­mitierten) Tarif im Telefónica-Netz bei freenet wech­seln müssen.