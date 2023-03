Kein 5G bei o2: Motorola behebt Android-12-Fehler

Probleme bei Motorola-Handy mit o2-5G

Bild: Motorola Bei vielen Android-Smart­phones verbes­sert sich die Update-Versor­gung signi­fikant - vor allem dann, wenn der Hersteller gleich bei der Markt­ein­füh­rung eines neuen Smart­phones für mehrere Jahre Major-Updates und Sicher­heits­patches verspricht. Gene­rell sollte der Funk­tions­umfang eines Smart­phones durch ein Update dann aber auch verbes­sert und nicht verschlech­tert werden.

Doch ein Moto­rola-Nutzer, der Kunde bei o2 ist, staunte nicht schlecht, als er nach dem Update auf Android 12 das 5G-Netz nicht mehr nutzen konnte. teltarif.de hat sich gemeinsam mit o2 und Moto­rola auf eine Fehler­suche gemacht. Probleme bei Motorola-Handy mit o2-5G

Leser beschreibt sein Problem nach dem Update

Ende Januar schrieb uns der Leser, seit einem Firm­ware-Update auf seinem Moto­rola-Gerät sei bei der Netz­wahl keine Auswahl von o2-5G mehr möglich. Er habe sich schon mehr­fach beschwert, doch es würde sich "seit Monaten" nichts tun. Nach unserer Rück­frage beim Leser stellte sich heraus, dass er das Moto­rola G20 Edge Lite mit dem Tarif o2 free M mit 5G verwendet. Unter Android 11 konnte er problemlos 5G nutzen - doch nach dem Update auf Android 12 ging gar nichts mehr. Das war übri­gens unab­hängig davon, ob der Nutzer die manu­elle oder die auto­mati­sche Netz­wahl star­tete.

Auf Nach­frage bestä­tigte uns der Kunde, dass es sich um ein Moto­rola-Handy für den euro­päi­schen Markt handele. Er habe es direkt bei Amazon Deutsch­land gekauft. Auf den von ihm über­mit­telten Screen­shots war deut­lich zu sehen, dass man bei der Netz­wahl nur 2G, 3G und LTE (empfohlen) auswählen konnte, aber kein 5G. Ein Screenshot des Lesers

o2 braucht einige Zeit für Fehler­suche

Wir vermu­teten, dass es sich mögli­cher­weise um ein fehler­haftes Netz­betrei­ber­profil handeln könnte und über­mit­telten die Geschichte zunächst an o2. In einer ersten Antwort von o2 schrieb der Netz­betreiber, man habe dies geprüft und sich auch mit Moto­rola dazu ausge­tauscht. o2 und auch den Moto­rola Kollegen seien aller­dings "bisher keine Auffäl­lig­keiten bekannt".

Das konnte aller­dings nicht sein, da das Problem nämlich auch schon von anderen Betrof­fenen mindes­tens zwei Mal im o2-Forum ange­spro­chen worden war: Kein 5G mit Moto­rola Smart­phones möglich und Nach Update auf Android 12 kein 5G mehr nannten sich die beiden Einträge.

Am 1. März meldete sich o2 dann erst­mals beim Kunden und versprach, sich um die Sache zu kümmern. Auch per SMS wurde ihm eine Ticket­nummer mitge­teilt, unter der o2 die Sache nun bear­bei­tete.

Moto­rola findet den Fehler schließ­lich

Am 10. März meldete sich o2 in der Sache dann bei uns und schrieb in einem Satz: "Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass der Fehler gefunden wurde." Für alles Weitere wurden wir aller­dings dazu aufge­for­dert, uns an den Pres­sespre­cher von Moto­rola/Lenovo zu wenden, da o2 die Kunden­daten des Lesers nicht weiter­geben durfte. Erst am 21. März wurde uns dann die finale Lösung von Moto­rola mitge­teilt:

Es hat doch leider etwas länger gedauert, aber der Kunde sollte seit gestern 5G wieder nutzen können. Moto­rola hat gestern die PAI-Regel per Update aktua­lisiert - evtl. muss der Kunde manuell auf ein Update prüfen, sofern es noch nicht auto­matisch gepusht wurde. Das Problem lag in einer Verket­tung von Neue­rungen, die das Update mit sich gebracht hat. Da es nur eine ganz bestimmte Kombi­nation aus Produkt, Liefer­datum, Netz und SIM-Karte betroffen hat, hat die Ursa­chen­fin­dung Zeit in Anspruch genommen [...].

Bei der PAI handelt es sich um die "P-Asserted Iden­tity", also die rufende Nummer. Diese dient beispiels­weise zur Unter­schei­dung des Verbin­dungs­ursprungs aus Ländern, die der EU ange­hören und des Verbin­dungs­ursprungs aus Ländern, die nicht der EU ange­hören. Mobil­funk-Provider über­geben die Verbin­dungen in der Regel, ohne die PAI zu unter­drü­cken, zu verän­dern oder zu löschen. Weiterhin wirken Provider bei ihren zufüh­renden Zusam­men­schal­tungs­part­nern darauf hin, dass diese ausschließ­lich Verbin­dungen mit der PAI über­geben. Die Bundes­netz­agentur gibt vor, dass die PAI nicht gelöscht, unter­drückt, verän­dert oder in sons­tiger Weise mani­puliert werden darf. Offenbar hatte Moto­rola in diesen Mecha­nismus irgendwo einen Fehler einge­baut.

Am 23. März konnte der Leser dann final mitteilen, dass er ein neues Update auf seinem Handy erhalten habe und seither 5G bei o2 wieder nutzen kann.

