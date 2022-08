Apple iPhone 14: o2 nimmt Registrierungen entgegen

Apple hat zum Special Event am 7. September einge­laden. Ab 19 Uhr deut­scher Zeit ist die Keynote zu sehen, die der ameri­kani­sche Tech­nolo­gie­kon­zern vor allem zur Präsen­tation seiner neuen Smart­phones nutzen wird. Wer sich für eines der voraus­sicht­lich vier Modelle des iPhone 14 inter­essiert, hat bei o2 bereits die Möglich­keit, eine Vorre­gis­trie­rung vorzu­nehmen.

Wie schon in den Vorjahren üblich, geht es offi­ziell ganz allge­mein um Smart­phone-Neuheiten, die verschie­dene Hersteller in den kommenden Monaten vorstellen. Inter­essenten, die sich in die Mailing-Liste der Telefónica-Marke eintragen, sollen laut Infor­mationen auf der Akti­ons­seite der o2-Home­page limi­tierte Ange­bote und exklu­sive Rabatte bekommen. Dazu kommen Neuig­keiten zu Smart­phone-Trends und Tarifen. iPhone-Vorregistrierungen bei o2

Logo: o2, Foto/Montage: teltarif.de o2 verspricht, dass sich Inter­essenten auch jeder­zeit wieder aus der Mailing-Liste austragen können. Zudem ist das Angebot nicht mit einer konkreten Bestel­lung verbunden. Das wäre auch gar nicht möglich, zumal die Eckdaten zur iPhone-14-Serie von Apple noch gar nicht bekannt sind. So ist es - zumin­dest offi­ziell - noch unklar, welche Modelle es mit welcher Ausstat­tung geben wird und welche Preise der Hersteller für die Geräte verlangt.

News­letter-Einstel­lungen in "Mein o2" verwalten

Die Akti­ons­seite richtet sich in erster Linie an Inter­essenten, die noch kein Kunden­ver­hältnis mit o2 haben. Dabei unter­scheidet die Telefónica-Marke zwischen Privat­kunden und Unter­neh­mern. Eine Rolle spielt auch das Alter der Kunden, zumal o2 Rabatte für Inter­essenten unter 29 Jahren und "60 Plus" anbietet. Bestands­kunden verweist das Unter­nehmen auf die Möglich­keit, die News­letter-Einstel­lungen im Mein-o2-Menü zu verwalten.

o2 bewirbt im Zusam­men­gang mit den Vorre­gis­trie­rungen unter anderem seine Free-Unli­mited-Tarife, die mit echter Flat­rate für Tele­fonate, den SMS-Versand und den mobilen Internet-Zugang daher­kommen. Dabei nennt die Tele­fon­gesell­schaft auch "Flagg­schiffe wie das iPhone" sowie "Galaxy-Modelle".

Voda­fone nimmt aktuell noch keine Vorbe­stel­lungen für neue iPhone-Modelle entgegen. Auf der Unter­seite "neues iPhone" der Voda­fone-Home­page geht es derzeit noch um die Smart­phone-Modelle, die Apple im vergan­genen Jahr vorge­stellt hat. Neben o2 hat aber auch die Deut­sche Telekom ihren iPhone-Reser­vie­rungs­ser­vice gestartet.

