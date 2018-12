O2: LTE-Router von Huawei mit Akku-Betrieb

Für alle seine Geschäftskunden bietet O2 mit Business Spot einen mobilen WLAN-Hotspot an, der beispielsweise auf Baustellen, in Hotels oder an Standorten mit schlechter DSL-Verbindung genutzt werden kann. Mit dem neuen Router E5537S von Huawei lässt sich ein solcher Hotspot nun auch unabhängig vom Stromnetz betreiben. Der Router, der alle gängigen Mobilfunk­standards unterstützt, hat nämlich als Besonderheit einen Akku mit 1500 mAh eingebaut. Der neue Router E5537S von Huawei funktioniert auch mit Akku-Betrieb. Jetzt neu im Angebot bei O2.

Angebunden an das Internet wird das Gerät über das O2-LTE Netz mit bis zu 50 MBit/s. Damit bekommen vor allem Handwerker, Architekten oder auch Bauingenieure, die öfter auf Baustellen unterwegs sind, beim Arbeiten mehr Flexibilität. Der Router soll aber auch eine sichere Alternative zu offenen und ungesicherten WLAN-Netzen bieten. Unternehmensdaten sollen so besser vor Online-Bedrohungen geschützt sein. Der O2 Business Spot kann mit dem E5537S als portabler WLAN-Hotspot mit bis zu 10 Teilnehmern genutzt werden.

Freie Wahl

Als Alternative zum E5537S hat O2 auch noch den Router B525S-23A, ebenfalls von Huawei, im Angebot. Das eher für den stationären Einsatz gedachte Gerät beherrscht den WLAN-Standard ac, kann gleichzeitig 64 Teilnehmer versorgen und hat zudem vier Gigabit-Ports.

Die Einrichtung und Installation, verspricht O2, soll bei beiden Geräten in nur wenigen Schritten und ohne Mithilfe eines Technikers machbar sein. Dazu wird die zum Paket gehörende SIM-Karte in den jeweiligen Router gesteckt und dieser laut Anleitung konfiguriert. Anschließend müssen nur noch die Endgeräte mit dem Router verbunden werden.

Der O2 Business Spot kostet 20 Euro pro Monat (exkl. Mehrwertsteuer) bei 24 Monaten Laufzeit. 50 GB für das Surfen mit Highspeed sind im Tarif enthalten. Beim Überschreiten des Frei-Volumens wird die Geschwindigkeit bis Ende des Monats auf 32 kBit/s gedrosselt. Für den gewählten Router verrechnet O2 einmalig 50 Euro.

Eine Übersicht weiterer LTE-Router haben wir in einer Bildergalerie zusammengestellt.