Handyankauf: o2 nimmt gebrauchte Geräte in Zahlung

o2 startet für seine Kunden ein Handy­ankauf-Programm. Ab sofort können o2-Kunden ein noch funk­tions­tüch­tiges gebrauchtes Smart­phone oder Tablet in jedem aktuell geöff­neten o2-Shop zum "aktu­ellen Rest­wert" verkaufen.

Die Inzah­lung­nahme hängt nicht davon ab, wo das Gerät ursprüng­lich erworben wurde. Der verein­barte Kauf­preis soll dem Kunden unmit­telbar auf seinem Bank­konto gutge­schrieben werden, teilte o2 dazu heute mit.

"Let's Keep the Planet Blue"

o2 baut sein Handyrecycling aus. Nicht mehr benötigte Handys werden recycelt und kommen dem NABU zugute

Grafik: Telefónica Deutschland Die Aktion läuft unter dem Motto „Let’s Keep the Planet Blue“ und sei als Leit­idee für nach­hal­tige Produkte und Services gedacht.

Die Wieder­ver­wen­dung eines Smart­phones könnte bis zu 58 Kilo­gramm CO2 pro Gerät einsparen, rechnet o2 anhand des Arbeits­papiers "Sustaina­bility and Inno­vation No. S 02/2019" des Fraun­hofer-Insti­tutes vor.

Jähr­lich 100.000 Handys zusätz­lich

o2 verkündet das Ziel, über das Handy­ankauf-Programm zusätz­lich jähr­lich rund 100.000 Endge­räte der Wieder­ver­wer­tung zuführen zu wollen. Kunden könnten für ihr altes Gerät bis zu mehrere hundert Euro erzielen.

Damit erwei­tert o2 seine Handy­recy­cling-Initia­tive, bei der alleine im Jahr 2020 rund 100.000 Geräte, bei denen sich eine Weiter­nut­zung nicht mehr lohnte, zugunsten des Natur­schutz­bund Deutsch­land (NABU) recy­celt wurden. Das brachte dem NABU unterm Strich 75 000 Euro ein.

Insge­samt sollen laut dem Bran­chen­ver­band Bitkom unglaub­liche 206 Millionen Althandys alleine in den Schub­laden deut­scher Handy­kunden liegen. Davon möchte o2 wenigs­tens 200.000 Geräte jähr­lich in die Kreis­lauf­wirt­schaft bzw. die Wieder­ver­wer­tung zurück­bringen.

So funk­tio­niert der Handy­ankauf von o2

In deutschen Schubladen sollen etwa 206 Millionen ungenutzte Handys schlummern, weiß der Branchenverband Bitkom. o2 nimmt Geräte in Zahlung

Credits: Fotolia, Maksym Yemelyanov Der Rest­wert eines funk­tions­fähigen mobilen Endge­räts wird in einem o2-Shop ermit­telt. Die Abgabe des Handys kann dann sofort oder inner­halb von 14 Tagen erfolgen. Den verein­barten Kauf­preis für das Gerät erhält der Kunde per Bank­über­wei­sung inner­halb von vier Werk­tagen auf sein Konto über­wiesen.

Ist das Gerät "nichts mehr wert", kann der Kunde es auch wie bisher kostenlos im o2-Shop abgeben, der es zum Recy­cling weiter­leitet und es darüber in eine Geld­spende an den NABU verwan­delt.

Vor der Rück­gabe alles löschen!

Bevor man sein Handy abgibt, sollte man nochmal alle Nach­rich­ten­spei­cher durch­blät­tern ob nicht noch wich­tige Infor­mationen darauf vorhanden sind. Diese sollten irgendwie gesi­chert werden, im schlimmsten Fall (bei sehr alten Modellen) durch Abtippen oder abfo­togra­fieren. SIM-Karten und SD-Spei­cher sollten vorher entnommen werden. Wenn das Gerät über eine Funk­tion "Auf Werks­ein­stel­lungen zurück­setzen" verfügt, diese starten und durch­laufen lassen, bis das Gerät wieder hoch­fährt.

o2 beteuert, dass die gesam­melten Geräte nach einem von der Prüf­orga­nisa­tion DEKRA zerti­fizierten zunächst DSGVO-konform gelöscht werden.

In Zukunft auch online eintauschbar

Für die Zukunft plant o2 den Handy­ankauf auch über weitere Kanäle wie die Home­page o2online.de oder den tele­foni­schen Kunden­ser­vice anzu­bieten. Dann müssen die Kunden sich nicht mehr auf die Suche nach einem in Frage kommenden Shop machen.

Die Einsatz­mög­lich­keiten des Rest­wertes sollen ausge­weitet, d.h. das Geld wird nicht mehr ausbe­zahlt, sondern kann mit einem neuen Handy von „o2 My Handy“ oder einem neuen Tarif verrechnet werden.

o2 Busi­ness Handy-Rück­kauf

Auch für Geschäfts­kunden wird ein Handy-Rück­kauf-Service ange­boten. Hier kann der Rest­wert schon jetzt direkt für die Finan­zie­rung neuer Smart­phones der nächsten Gene­ration einge­setzt werden. Auch hier werden die Geräte DSGVO-konform gelöscht, was gerade bei Firmen­daten beson­ders wichtig ist.

