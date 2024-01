o2: Verbraucher erleben besseren Mobilfunkempfang

Mit der Mobilfunk­versorgung und der Empfangs­qua­lität in Deutsch­land geht es aufwärts. Gut ein Drittel der Bevöl­kerung erlebe dabei deut­liche Verbes­serungen, wie aus einer reprä­sen­tativen Umfrage des Insti­tuts Civey für o2 Telefónica zum Jahres­auf­takt 2024 hervor­geht. Mehr als 40 Prozent, so will die Studie ermit­telt haben, hätten demnach aktuell an der Netz­ver­sor­gung prak­tisch nichts auszu­setzen.

Aktu­elle Studie als Grund­lage der Debatte

In der aktu­ellen Studie, für die das Marktforschungs­unternehmen Civey 10.000 Verbrau­cher und Verbrau­che­rinnen um den Jahres­wechsel zu ihren Mobil­fun­kerfah­rungen und -erwar­tungen befragt hatte, bekomme die Debatte um den Fort­schritt des Netz­aus­baus eine neue Grund­lage, findet man bei o2-Telefónica. 40 Prozent der Befragten sind mit dem Netzausbau zufrieden.

Foto: Telefónica Insge­samt 37 Prozent der Befragten hätten ange­geben, sie hätten binnen drei Jahren eine spür­bare Verbes­serung der persön­lichen Mobil­funk­nut­zung erlebt. Zudem seien mehr Nutzer mit dem gegen­wär­tigen Angebot zufrieden (42,6 Prozent) als unzu­frieden (25,9 Prozent). Immerhin: Ange­sichts noch bestehender Lücken in der Mobilfunk­versorgung wünscht sich die große Mehr­heit (66,3 Prozent), dass die Mobil­funk­betreiber in den weiteren Ausbau inves­tieren.

Deut­liche Verbes­serungen bei Mobilfunk­versorgung bemerkt

Markus Haas appelliert an die Politik, bestehende Frequenzen zu verlängern und jede Form von Bürokratie abzubauen.

Foto: Picture Alliance / dpa / Sven Hoppe Markus Haas, CEO von O2 Telefónica, erklärt das so: „Leis­tungs­fähige Netze sind das Sprung­brett in die digi­tale Zukunft Deutsch­lands. Zurecht wünschen sich die Verbrau­che­rinnen und Verbrau­cher deshalb einen Fokus von Politik und Betrei­bern auf den weiteren Netz­ausbau. 2024 ist das Jahr der entschei­denden Weichen­stel­lung für die deut­sche Netz­infra­struktur und damit für die weitere Digi­tali­sie­rung des Landes.“

Beson­dere Bedeu­tung des Mobil­funks

Die Ergeb­nisse der Befra­gung unter­stri­chen die beson­dere Bedeu­tung, die die Menschen dem Mobil­funk für ihr Leben, die Wirt­schaft und die Gesell­schaft beimessen. Die höchsten Werte in der Frage nach der Bedeu­tung des Mobil­funks hätten Aspekte wie „indi­vidu­elle Lebens­qua­lität“ (40,1 Prozent), „Fort­schritt und Wohl­stand“ (36,8 Prozent), „Sicher­heit und Ordnung“ (33,6 Prozent) und „Digi­tali­sie­rung des Staates“ (29,9 Prozent) erhalten.

„Überall wo Menschen leben und unter­wegs sind, sollen sie digi­tale Services nutzen können. Dafür fließen bereits Rekord­summen in die Netze. Für den weiteren Ausbau benö­tigen die Netz­betreiber verläss­liche Rahmen­bedin­gungen. Dazu zählt vor allem eine Verlän­gerung der Nutzungs­rechte für Bestands­fre­quenzen“, erklärt Markus Haas und kommt damit auf den Punkt.

10.000 Verbrau­cher befragt

Für die reprä­sen­tative Umfrage hatten die Meinungs­for­scher von Civey 10.000 Verbrau­cher zwischen dem 2. und 6. Januar online im Auftrag von o2 Telefónica befragt. o2 hat eine eigene Webseite zum Mobil­funk­markt, Netz­ausbau und der Digi­tali­sie­rung in Deutsch­land einge­richtet.

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Ja, nach persön­licher Netz­erfah­rung wird man diese Umfrage erst einmal skep­tisch beäugen. 42 Prozent sind mit dem Netz zufrieden? Dann bleiben wohl 58 Prozent, die entweder Kritik anzu­melden haben oder nicht wirk­lich über­zeugt sind.

Im o2-Netz gibt es noch einige Baustellen, wo schlicht noch Sende­sta­tionen fehlen oder wo die Signal-Anbin­dung der vorhan­denen Sender drin­gend erwei­tert und stabi­lisiert werden muss. Auch gibt es Baustellen beim Buchen von Zusatz-Ange­boten, beispiels­weise das Einrichten einer Multi-SIM.

Wo man der Umfrage durchaus folgen kann, ist, dass sich in der letzten Zeit einiges getan hat. Die Netze (auch und gerade bei o2) sind deut­lich besser geworden. Nur: Sie müssen noch besser werden, denn der Appetit kommt mit dem Essen. Sobald o2 sein als "günstig" empfun­denes Angebot erwei­tert, wird es von den Kunden stärker genutzt. Die Folge, es muss erneut ausge­baut werden. Ein Teufels­kreis.

Was ist nun die Message dahinter? o2 möchte der Politik vermit­teln, dass sie alles unter­lassen sollte, was den Netz­ausbau bremsen oder verhin­dern könnte. Das sind zum einen die immer noch viel zu kompli­zierten büro­kra­tischen Verfahren, um einen neuen Sende­mast aufbauen zu können. Dann ist es die immer noch im Raum schwe­bende „Drohung“, die knappen Frequenzen im Rahmen einer Auktion für maximal viel Geld unter vier (statt bisher drei) Bietern verstei­gern zu lassen. Viel Geld, was dann für den Netz­ausbau fehlen würde. o2 und seine Mitbe­werber müssten nur einen schlauen Weg finden, wie man dem vierten Anbieter im Bedarfs­fall mit Frequenzen aushelfen könnte.

Und es ist auch eine Nach­richt an die Konzern­mutter in Spanien, die auch drin­gend Geld bräuchte, in Deutsch­land nicht zu stark zu sparen, sondern die notwen­digen Finanz­mittel für den weiteren Netz­ausbau bereit­zustellen.

Wie empfinden Sie die Netz­qua­lität bei Ihrem Anbieter? Sind Sie zufrieden ("überall Netz, wo ich bin" oder "für den Preis ganz ok") oder unzu­frieden? Berichten Sie uns im Forum. Wenn es um Funk­löcher geht, Bundes­land, PLZ und Ort / Stadt­teil nicht vergessen.