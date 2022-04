o2 Grow: Der Tarif, der mitwächst

Weil die Marke o2 am 1. Mai ihren 20. Geburtstag feiert (der Vorläufer VIAG Interkom star­tete am 1. Oktober 1998, also vor 24 Jahren), möchte das Unter­nehmen wieder ein Zeichen setzen und bietet den "ersten Mobil­funk­tarif Deutsch­lands, der auto­matisch entlang der zuneh­menden Daten­nut­zung mitwächst".

Den Kunden, die das buchen, wird jedes Jahr das monat­liche Daten­volumen um jeweils 10 GB ohne Aufpreis erhöht.

Am Anfang gibt es 40 GB

o2 Grow ist ein Tarif, der mitwächst. Wenn man Kunde bleibt

Bild: Telefónica (o2) o2 Grow startet mit einem monat­lichen Daten­volumen von 40 GB und wächst über die kommenden 20 Jahre auf 240 GB an, sofern man Kunde bleiben sollte. Das stei­gende Daten­volumen lässt sich auch über das 5G-Netz von o2 und parallel auf bis zu 10 mobilen Geräten nutzen, betont o2.

Zum vermut­lichen Netz­start von 6G in ca. 8-10 Jahren macht o2 in diesem Zusam­men­hang noch keine Aussagen.

"Vorreiter im Markt sein"

o2-Privat­kun­den­vor­stand Wolf­gang Metze möchte "mit o2 Grow erneut Vorreiter im Markt" und schon "heute die Kunden­bedürf­nisse von morgen" befrie­digen: "Die deut­schen Mobil­funk­kunden werden auch künftig zuneh­mend mehr Daten­volumen über mehr Endge­räte nutzen. Unser neuer inno­vativer Mobil­funk­tarif wächst entlang dieser Bedürf­nisse mit, ohne dass unsere Kunden dafür etwas tun müssen. Das verstehen wir unter Kunden­fokus und Fair­ness“ formu­liert Metze die neue Tari­fidee.

Daten­volumen bleibt nur, wenn nicht gekün­digt wird

Das jähr­lich ange­sam­melte Daten­volumen bleibt erhalten, solange der o2-Grow-Vertrag besteht, eine origi­nelle Form der Kunden­bin­dung. Durch die Möglich­keit, bis zu 10 SIM-Karten auf diesen Vertrag schalten zu können, können bis zu 10 mobile Geräte, wie Smart­phone, Tablet, Smart­watch, mobile Router und eTracker genutzt werden.

Der Tarif ist auch mit einem Endgerät rabat­tiert kombi­nierbar. Alter­nativ kann dieser Akti­onstarif ohne Zusatz­kosten auch als monat­lich künd­bare Flex-Vari­ante gebucht werden. Dann fallen einmalig 39,99 Euro Anschluss­gebühr an, welche bei der Lauf­zeit­vari­ante entfällt.

Tarif­wechsel für Bestands­kunden möglich

o2-Bestands­kunden, die in den o2 Grow wech­seln möchten, können sich an der o2-Hotline oder im o2-Shop beraten lassen. Der neue Tarif o2 Grow wird ab 3. Mai 2022 für monat­liche 29,99 Euro über alle o2-Verkaufs­kanäle ange­boten. Bestands­kunden, junge Leute und die Gene­ration "60 Plus" erhalten zusätz­lich 10 Euro Rabatt auf die Grund­gebühr und zahlen somit nur 19,99 Euro monat­lich für den Tarif.

Auch Selbst­stän­dige und kleine Unter­nehmer ("SoHo") können den o2 Grow buchen. Sie werden von einem eigenen Kunden­ser­vice mit eigener Hotline und kosten­freiem Gerä­teaus­tausch betreut. Weiterhin hat o2 hat ange­kün­digt, in den nächsten Tagen und Wochen weitere attrak­tive Ange­bote für o2 Privat­kunden aus allen Berei­chen vorzu­stellen.

