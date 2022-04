Unter 30 Euro: Gigabit von o2 zum Kampfpreis

Der vielen Lesern eher als Mobil­funk­anbieter bekannte Tele­kom­muni­kations-Anbieter Telefónica (o2) erwei­tert seine Gigabit-Fest­netz­abde­ckung deut­lich: Ab dem 3. Mai 2022 vermarktet o2 in (theo­retisch) über 22 Millionen Kabel-Haus­halten Internet-Geschwin­dig­keiten von bis zu 1 GBit/s im Down­load.

Das spezi­elle Geburts­tags­angebot des Tarifs "o2 my Home XXL" über das Koax-Kabel-TV-Netz von Voda­fone kostet 29,99 Euro in den ersten 12 Monaten, danach dauer­haft 39,99 Euro, falls man nur Fest­netz-Kunde bei o2 werden will oder kann. Zudem entfällt der Anschluss­preis von 69,99 Euro (einmalig). Das Angebot ist ab 3. Mai 2022 über alle o2-Vertriebs­wege (Shop, Hotline, Internet) buchbar. Wer schon o2-Mobil­funk-Kunde ist, kann über den soge­nannten "o2- Kombi­vor­teil" den Preis dauer­haft auf 29,99 Euro/Monat fest­nageln. Ein Blick in die Tarifpreisliste: Wer in einem Haus mit Gigabit-Koaxkabel-Anschluss von Vodafone wohnt, bekommt bei o2 ein Knaller-Angebot

Grafik: Telefónica (o2) Ein vergleich­bares Angebot macht o2 seinen Kunden auch für o2-Produkte über das Kabel­netz von Tele Columbus (bekannt unter der Marke Pyur): Bis zu 1 GBit/s Geschwin­dig­keit gibt es dann für 34,99 Euro in den ersten 12 Monaten, dann dauer­haft für 44,99 Euro. Weitere 1 Gigabit-Tarife von o2 in den Ausbau­gebieten von "Unsere Grüne Glas­faser" und "Wilhelm.Tel" (Glas­faser) sind unver­ändert ab 69,99 Euro monat­lich verfügbar.

Für Neukunden, die sich für einen o2 My Home XXL entscheiden, entfällt zudem der einma­lige Anschluss­preis; für einen o2 My Home Vertrag L und XL fallen nur 50 Prozent des regu­lären einma­ligen Anschluss­preises in Höhe sonst von 69,99 Euro an.

Ein Tarif für vier Tech­nolo­gien

Grafik: Telefónica (o2) Anläss­lich ihres 20. Geburts­tags möchte die Kern­marke von o2/Telefónica Deutsch­land unter Beweis stellen, dass sie sich von einer reinen Mobil­funk- zur "umfas­senden Tele­kom­muni­kati­ons­marke" entwi­ckelt hat.

Bereits im November 2020 hatte o2 als "erster deut­scher Anbieter" mit dem Tarif "o2 my Home" die Grenze zwischen Mobil­funk und Fest­netz aufge­hoben und die Fest­netz-Tarif­land­schaft radikal verein­facht. o2 my Home gilt für alle drei Fest­netz­tech­nolo­gien wie auch den o2 Home­spot, eine Fest­netz­ersatz­lösung über 4G- und 5G-Mobil­funk, sofern die Mobil­funk­ver­sor­gung mit o2 vor Ort ausrei­chend ist.

o2 setzt im Fest­netz auf Zulie­ferer

Während o2 sein aktu­elles 4G- und 5G-Mobil­funk­netz selbst ausbaut und betreibt, setzt der Anbieter im Fest­netz­geschäft auf Part­ner­schaften: Über die Infra­struktur der Deut­schen Telekom kann o2 seinen Kunden aktuell VDSL und später auch echte Glas­faser (FTTH) anbieten. Über die Koope­ration mit Voda­fone und Tele Columbus stellt o2 Internet über Koax-Breit­band­kabel (KabelTV) zur Verfü­gung.

Hinzu kommt weitere Abde­ckung, die o2 über regio­nale Netz­betreiber wie z.B. EWE TEL, wilhelm.tel, Unsere Grüne Glas­faser und West­energie Breit­band reali­siert.

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Wer in einem Haus oder in einer Wohnung mit Gigabit-fähigem Koax­kabel-Anschluss von Voda­fone wohnt, sollte den Vertrag bei o2 abschließen, der Preis von 29,99 Euro ist ein abso­luter Knaller und bleibt dauer­haft, wenn man auch seinen Mobil­funk aus München bezieht.

Für die Telekom und andere Glas­faser­anbieter wird es schwierig, weiter Preise von 80-120 Euro pro Monat für einen Gigabit-Glas­faser-Anschluss den Kunden zu erklären.

