o2: Jeden Monat kostenloses Datenvolumen per App

Gute Ideen können es wert sein, kopiert zu werden. Wer die "Mein Magenta App" der Telekom nutzt (für iOS, für Android), bekam lange Zeit regel­mäßig 500 MB Daten­volumen geschenkt, aktuell ist es sogar einmalig "unli­mited" Daten­volumen.

o2 zieht ab 3. August nach

o2 greift die Idee auf und bietet ab dem 3. August an monat­lich 500 MB gratis, wenn der Original-o2-Kunde die "Mein O2 App" verwendet. Das gilt glei­cher­maßen für o2-Free-Kunden (S, M, L) und auch für o2 "my Prepaid"-Kunden (S, M, L). Das geschenkte Daten­volumen bleibt 30 Tage gültig. Die mein-o2-App gibt einen schnellen Überblick über verbrauchte Datenmengen, Minuten oder SMS

Screenshot: Henning Gajek / teltarif.de Zu beachten ist: Auto­matisch passiert nichts! Man muss also diese App instal­lieren, dort seine o2-Online-Konto-Zugangs­daten eingeben und kann dann jeden Monat diesen App-Bonus frisch buchen - zu finden unter "Entde­cken/Ange­bote“. Aktuell ist der Menü­punkt noch nicht sichtbar. Wie lange das Angebot laufen wird, teilte o2 nicht mit. Wer noch kein o2-Online-Konto hat, kann es gleich einrichten und erhält per SMS ein einma­liges Eröff­nungs­kenn­wort.

App für Android oder iOS verfügbar

Die "Mein O2 App" steht für Nutzer von Android (Google) oder iOS (Apple) zum Down­load bereit.

Mit der App kann kann man zahl­reiche Aspekte seines Mobil­funk­ver­trages verwalten, anschauen und ändern, z.B. eine neue SIM-Karte (Plastik oder eSIM) bestellen und vieles mehr. Das hilft die für den Anbieter "teure" Hotline zu entlasten und gibt den Anru­fern mit komplexen Problemen mehr Chancen, durch­zukommen. Vertragskunden können aus der mein-o2-App ihre Rechnung im PDF-Format herunterladen.

Screenshot: Henning Gajek / teltarif.de Bei Tarifen mit Daten­volumen gibt die App einen schnellen Über­blick über das bereits verbrauchte oder noch verblei­bende Daten­volumen. Die jeweils aktu­elle Rech­nung kann im PDF-Format auf das Handy herun­ter­geladen oder per e-mail-Client des Handys zum PC weiter geleitet werden.

Falls das Handy einen Login per Finger­abdruck oder Gesichts­erken­nung unter­stützt, kann diese Funk­tion auch für die mein-o2-App verwendet werden.

In einer weiteren Meldung berichten wir, wie sich o2 an der aktu­ellen Hoch­was­ser­front schlägt.