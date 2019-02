Neuer Rabatt für o2-Zweitkarte Zum 5. Februar treten bei o2 einige Änderungen in Kraft. So startet mit o2 Free XL ein neuer Tarif für Smartphone-Besitzer, für die Connect-Funktion mit bis zu zehn SIM-Karten pro Rufnummern muss zwingend ein Boost-Tarif gebucht werden und Prepaid-Neukunden haben die Möglichkeit, einmalig 150 GB Datenvolumen als Bonus zu bekommen, wenn sie ihr Guthaben aufladen. Über Details zu dieser Aktion haben wir bereits in einer weiteren Meldung berichtet.

Mit Start des veränderten Tarifportfolios o2 aber auch die Kombi-Vorteils-Promotion für Interessenten, die zu ihrem bestehenden Mobilfunkvertrag eine zweite SIM-Karte hinzubuchen. Mit der zweiten Karte lässt sich beispielsweise ein weiteres Familienmitglied mit einem Mobilfunkanschluss ausstatten. Eine weitere Möglichkeit wäre die Trennung privater und geschäftlicher Telefonate.

Für den zweiten Vertrag räumt o2 nun generell 50 Prozent Rabatt auf die monatliche Grundgebühr ein. Maßgeblich ist dabei, welcher Tarif auf der Zweitkarte genutzt wird. Der Tarif der Haupt-SIM ist unerheblich. Zudem gilt der Rabatt, solange der Kunde dafür die Voraussetzungen erfüllt (also beide Verträge parallel nutzt und nicht eine der beiden SIM-Karten wieder kündigt).

Flex-Tarife von Aktion ausgeschlossen

Das Angebot gilt für o2 Free und o2 Free Boost gleichermaßen. Ausgenommen sind allerdings Flex-Varianten der Tarife. Sprich: Der Rabatt wird nur dann eingeräumt, wenn der Kunde Laufzeitverträge über 24 Monate nutzt. Zudem gilt das Angebot nur für SIM-only-Verträge, nicht aber für Kombi-Angebote mit einem Smartphone. Nicht zuletzt profitieren Kunden nur bei Abschluss eines Neuvertrags oder bei einer Vertragsverlängerung von der Aktion.

Wie aus einer Fachhandelsinformation von o2 weiter hervorgeht, handelt es sich bei dem Angebot zunächst um eine zeitlich befristete Aktion. Die 50 Prozent Rabatt auf die Grundgebühr eines Zweitvertrags werden demnach zunächst im Zeitraum vom 5. Februar bis 30. April eingeräumt.

Wenn Sie sich für einen neuen Tarif für Ihr Smartphone interessieren, empfehlen wir Ihnen einen Blick auf unseren Tarifvergleich. Hier können Sie das gewünschte Netz und die von Ihnen benötigten Inklusivleistungen auswählen und ein Angebot ermitteln, das Ihren Bedürfnissen am nächsten kommt.

E-Mail

E-Mail Drucken 1 Teilen (13)