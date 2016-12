o2 Free: Reduzierte Grundgebühr durch Weekend-Deal

o2 rabattiert Free-Tarife über das Wochenende Die o2-Free-Tarife hat Telefónica nun schon seit einiger Zeit im Angebot. Durch Wochenendaktionen können Nutzer beim Abschluss der großen Free-Tarife sparen. Auch am letzten Wochenende vor Weihnachten hat der Mobilfunker ein Aktionsangebot in petto, welches wir nachfolgend näher beleuchten:

Wer sich bis zum 18. Dezember für die Buchung des Tarifs Free M (2 GB) entscheidet, zahlt im ersten Vertragsjahr nur 24,99 Euro monatlich. Ab dem 13. Vertragsmonat erhöht sich die Grundgebühr auf 29,99 Euro. Ein Anschlusspreis entfällt aktionsweise. Dadurch ergibt sich eine rechnerische Grundgebühr in Höhe von monatlich 27,49 Euro bei einer Laufzeit von 24 Monaten. Der Tarif beinhaltet 2 GB LTE-Volumen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 225 MBit/s, anschließend greift das o2-Free-Feature und reduziert die Geschwindigkeit auf maximal 1 MBit/s - Nutzer surfen dann im 3G-Netz. Weiterhin stellt der Tarif eine nationale Allnet-Flat für SMS und Telefonie bereit. Abgerundet wird das Leistungsangebot von einer EU-Roaming-Flat, die monatlich 1 GB Daten und eine Telefonie-Flat fürs EU-Ausland bereitstellt. SMS werden mit 7 Cent je Nachricht separat abgerechnet.

Wer die effektive Aktions-Grundgebühr von 27,49 Euro mit dem Free-M-Angebot von mobilcom-debitel vergleicht, bei dem monatlich 31,99 Euro fällig werden, stellt die große Kluft fest. Tatsächlich ist somit das Original durch den Weekend-Deal wesentlich günstiger als der Ableger von mobilcom-debitel. Allerdings sei die Bemerkung erlaubt, dass der Free S bei mobilcom-debitel mit 22,49 Euro nach wie vor günstiger ist als bei o2 (24,99 Euro) direkt.

Free L und XL ebenfalls reduziert

Auch die Tarife Free L und XL sind im Rahmen der Wochenend-Aktion rabattiert erhältlich. So werden etwa beim Free L (4 GB) innerhalb des ersten Vertragsjahres monatlich nur 34,99 Euro fällig. Ab dem zweiten Jahr steigt die Grundgebühr auf 39,99 Euro an. In Schnitt zahlen Nutzer im Hinblick auf eine Laufzeit von 24 Monaten 37,49 Euro monatlich. Eine Anschlussgebühr wird aktionsweise nicht erhoben. Im Unterschied zur Free M ist eine Gratis-Multicard enthalten.

Der größte o2-Free-Tarif mit der Bezeichnung XL wird durch die Aktion günstiger. Konkret zahlen Nutzer im ersten Jahr so nur 44,99 Euro pro Monat, ab dem 13. Vertragsmont werden dann monatlich 49,99 Euro fällig. Rechnerisch ergibt sich mit Blick auf die Mindestvertragslaufzeit eine Gebühr von 47,49 Euro monatlich. Eine Anschlussgebühr fällt nicht. Beim Free XL erhalten Nutzer als Besonderheit zwei Gratis-Mulitcards für die Verwendung des Tarifs in mehreren Endgeräten.

In einem weiteren Artikel haben wir unsere Erfahrungswerte mit o2 Free als Datentarif fürs Laptop festgehalten.