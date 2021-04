Mehr Speed: o2 Unlimited Max wird für Neukunden teurer

o2 hat Ände­rungen für einige seiner Mobil­funk­tarife ange­kün­digt. So surfen Neukunden ab 5. Mai mit dem Tarif o2 Free Unli­mited Max im 5G-Netz mit bis zu 500 MBit/s im Down­stream. Bislang bot Telefónica den mobilen Internet-Zugang nur mit maximal 300 MBit/s an. Aller­dings wird der Tarif auch teurer. Neukunden, die sich ab 5. Mai für das Preis­modell mit echter Flat­rate für Tele­fonate, den SMS-Versand und die mobile Internet-Nutzung entscheiden, zahlen 59,99 Euro pro Monat. Bisher waren es 49,99 Euro.

Für Bestands­kunden und für Inter­essenten, die sich vor dem 5. Mai für den o2 Free Unli­mited Max entscheiden, ändert sich nichts. Die Grund­gebühr beträgt 49,99 Euro pro Monat. Die Kunden bekommen eine echte Flat­rate für Sprache, Text und Daten. Der mobile Internet-Zugang ist mit bis zu 300 MBit/s möglich. Im 59,99-Euro-Tarif steigt das im EU-Roaming verfüg­bare monat­liche Daten­volumen gegen­über der bishe­rigen Vari­ante des Tarifs um 6 GB auf 34 GB.

Mehr Speed - aber teurer

Foto: Telefónica Die beiden "klei­neren" Free-Unli­mited-Tarife von o2 bleiben unver­ändert. Für monat­lich 39,99 Euro bekommen die Kunden den o2 Free Unli­mited Smart, der eben­falls den Zugang zum 5G-Netz ermög­licht. Hier beträgt die maxi­male Daten­über­tra­gungs­geschwin­dig­keit 10 MBit/s. Zum Monats­preis von 29,99 Euro ist der o2 Free Unli­mited Basic erhält­lich. Hier steht der 5G-Zugang nicht zur Verfü­gung und die Kunden surfen mit maximal 2 MBit/s.

Daten­tarife mit bis zu 300 MBit/s

Eben­falls ab 5. Mai bekommen Neukunden, die sich für einen Daten­tarif von o2 entscheiden, Zugang zum 5G-Netz von Telefónica. Ferner wird die maxi­male Daten­über­tra­gungs­geschwin­dig­keit von bisher 225 MBit/s auf 300 MBit/s erhöht. Der Maxi­mal­wert von 500 MBit/s wird in den Verträgen für Tablet- und Note­book-Nutzer aber nicht ange­boten. Statt­dessen bleibt dieser vorerst dem o2 Free Unli­mited Max vorbe­halten.

o2 Free Unlimited im Überblick

Foto: Telefónica Während die monat­lichen Grund­gebühren unver­ändert bleiben, erhöht o2 das in jedem Abrech­nungs­zeit­raum verfüg­bare Daten­volumen. Der o2 My Data S bietet 3 GB High­speed-Daten­volumen für 9,99 Euro pro Monat. 20 GB Surf-Volumen erhalten Kunden mit dem o2 My Data M für 19,99 Euro. Viel­surfer erhalten mit dem o2 My Data L monat­lich 60 GB Daten­volumen. Die Grund­gebühr beträgt 29,99 Euro.

Während o2 seine Smart­phone-Tarife gegen einen monat­lichen Aufpreis von 5 Euro auch mit nur einmo­natiger Vertrags­lauf­zeit anbietet, gibt es die Daten­tarife nur mit 24-mona­tiger Vertrags­bin­dung. Bestands­kunden bekommen die Smart­phone- und Daten­tarife als Zweit­karte dauer­haft mit einem Rabatt von 50 Prozent auf die monat­liche Grund­gebühr. Neue Tarife für Tablet- und Notebook-Nutzer

Foto: Telefónica

5G-Netz von o2 in 30 Städten aktiv

Das 5G-Netz von o2 funkt mitt­ler­weile in 30 Städten. Mehr als 1000 Antennen arbeiten im Frequenz­bereich um 3500 MHz. Weitere 5000 Antennen will der Münchner Mobil­funk-Netz­betreiber noch in diesem Jahr für 5G im C-Band in Betrieb nehmen. Hinzu sollen mehrere Tausend weitere Antennen kommen, mit denen 5G in den Frequenz­berei­chen um 700 und 1800 MHz veran­staltet wird. So will Telefónica bis zum Jahres­ende auf eine 30-prozen­tige Bevöl­kerungs­abde­ckung mit 5G kommen.

In einer weiteren Meldung haben wir bereits darüber berichtet, dass o2 mit IPv6 im Mobil­funk­netz startet.