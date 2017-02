o2 Free S mit Rabatt direkt beim Netzbetreiber

Günstigere Grundgebühr: Free S mit Partnerkarte Der Anbieter o2 offeriert im Rahmen einer Valentinsaktion den Tarif Free S als Kombi-Paket. Nutzer erhalten dabei zwei Karten zur vergünstigen Grund­gebühr.

Während Anwender Free S als Einzeltarif direkt über den Anbieter bislang noch nicht rabattiert ordern konnten, ergibt sich durch das Duo-Angebot Sparpotenzial. Für den Free S werden monatlich über die gesamte Laufzeit 24,99 Euro fällig. Im Zuge des Partnerkartenangebots reduziert sich die rechnerische Grundgebühr je Karte auf 21,24 Euro pro Monat.

Zwei Free-S-Tarife im Paket ordern

Wer sich für das Partnerkarten-Angebot entscheidet, zahlt im ersten Jahr eine monatliche Grundgebühr von zusammen 39,98 Euro. Ab dem zweiten Vertragsjahr entfällt ein monatlicher Online-Rabatt in Höhe von 5 Euro, weshalb Nutzer dann für die zwei SIMs 44,98 Euro zahlen. Eine einmalige Anschlussgebühr fällt nicht an. Durch die unterschiedlich hohe Grundgebühr im Laufe der Mindestvertragslaufzeit ergibt sich eine effektive Gebühr in Höhe von 42,48 Euro monatlich. Auf die einzelne Karte heruntergerechnet zahlen Nutzer 21,24 Euro pro Monat.

Diese Leistungen beinhaltet Free S

Der Free S stellt ein Highspeedvolumen von 1 GB bereit. Anwender surfen so mit bis zu 225 MBit/s im LTE-Netz von Telefónica. Anschließend setzt das Free-Feature ein und drosselt den Anschluss auf maximal 1 MBit/s - LTE ist dann allerdings nicht mehr verfügbar. Weiterhin ist eine nationale Allnet-Flat für Telefonie und SMS enthalten. Abgerundet wird das Leistungspaket durch eine EU-Roaming-Flat für Telefonie und Internet (1 GB), wobei SMS mit 7 Cent je Einheit separat abgerechnet werden. Als eine Besonderheit erhalten Anwender aktionsweise Sky Ticket für sechs Monate als Gratis-Beigabe. Weitere Details haben wir in einem weiteren Artikel zusammengestellt.

Laut o2 soll die Valentinsaktion zu den genannten Konditionen für Neuverträge gelten, die bis zum 19. Februar abgeschlossen werden.

Gut und günstig?

Für Interessen, die ohnehin zwei Free-S-Tarife abschließen wollten, kann sich das Angebot lohnen. Schließlich hat o2 den Free S bislang noch mit einem Online-Rabatt bedacht. Allerdings konnte der Free-S-Tarif bei Händlern und bei Providern wie mobilcom-debitel in vergangener Zeit günstiger erworben werden. Allerdings muss man fairerweise anmerken, dass etwa bei dem mobilcom-debitel-Angebot für monatlich 14,99 Euro kein kostenfreier Zugang für Sky-Ticket enthalten war.

In einer weiteren Meldung haben wir über unsere Erfahrungen mit Sky-Ticket im Zusammenspiel mit dem o2-Free-Tarife berichtet.