Aktion: o2-Free-Tarife mit 20 Prozent Rabatt & Gutschein

Foto/Montage: teltarif.de, Grafik: o2 Media Markt und Saturn haben eine Aktion gestartet, bei der fünf aktu­elle o2-Tarife mit 20 Prozent Rabatt auf die monat­liche Grund­gebühr erhält­lich sind. Der Preis­nach­lass gilt für die gesamte zwei­jäh­rige Mindest­ver­trags­lauf­zeit. Zudem bekommen die Kunden einen Gutschein, der bei Media Markt bzw. Saturn einge­löst werden kann. Wie hoch der auf diesem Weg gutge­schrie­bene Betrag ausfällt, ist abhängig vom gewählten Tarif.

Inter­essenten, die sich für den o2 Free M inter­essieren, bekommen die Allnet-Flat­rate mit 20 GB monat­lichem High­speed-Daten­volumen zwei Jahre lang zum Monats­preis von 23,99 Euro. Ab dem 25. Monat erhöht sich die Grund­gebühr auf den regu­lären Betrag von jeweils 29,99 Euro. Kunden bekommen außerdem einen Gutschein über 400 Euro.

Der o2 Free M Boost ist im Rahmen der Aktion zwei Jahre lang für monat­lich 27,99 Euro erhält­lich. Danach erhöht sich die Grund­gebühr auf jeweils 34,99 Euro. Neben der Alle-Netze-Flat­rate für Anrufe und den SMS-Versand sind bei diesem Tarif monat­lich 40 GB unge­dros­seltes Daten­volumen enthalten. Wer sich für dieses Angebot entscheidet, bekommt einen Gutschein über 450 Euro.

Tarife für Viel­nutzer

Foto/Montage: teltarif.de, Grafik: o2 Zum Monats­preis von 31,99 Euro ist der o2 Free L mit Allnet-Flat und 60 GB zu bekommen. Hier erhalten die Kunden zudem einen 500-Euro-Coupon. Nach Ende der 24-mona­tigen Mindest­ver­trags­lauf­zeit erhöht sich die Grund­gebühr auf 39,99 Euro pro Monat. Im o2 Free L Boost verdop­pelt sich das monat­liche Daten-Kontin­gent auf 120 GB. Die Grund­gebühr beträgt monat­lich 35,99 Euro. Ab dem 25. Monat sind es 44,99 Euro. Bei diesem Tarif ist ein 550-Euro-Coupon inklu­sive.

Einen Gutschein über 700 Euro erhalten Inter­essenten, die den o2 Free Unli­mited Max im Rahmen der Aktion bei Media Markt bzw. Saturn buchen. Hier ist neben der Allnet-Flat eine echte Daten-Flat­rate enthalten. Die Grund­gebühr von 59,99 Euro pro Monat redu­ziert sich für die Dauer der zwei­jäh­rigen Mindest­ver­trags­lauf­zeit auf monat­lich 47,99 Euro.

Kunden, die ihre bestehende Handy­nummer mitnehmen, erhalten einen weiteren Bonus von 100 Euro. Zum Coupon gilt es zu beachten, dass dieser nach Ende der Wider­rufs­frist per E-Mail und gestü­ckelt in Teil­beträge verschickt wird. Er ist nur in den Filialen und nicht im Online-Shop von Media Markt bzw. Saturn einlösbar. Die Gutscheine sind anonym und über­tragbar.

In einer weiteren Meldung haben wir über einen 50-GB-Akti­onstarif von otelo berichtet.

