Aktuelle Tarif-Innovationen: o2 Free & freenet Funk im Podcast

In den vergangenen Tagen sind gleich zwei Tarif-Innovationen auf dem deutschen Mobilfunkmarkt gestartet. o2 Free kommt ohne LTE cut off aus, freenet Funk positioniert sich als neuer Discounter.

Podcast zu o2 Free und freenet Funk In der aktuellen Ausgabe des Podcasts von teltarif.de sprechen wir über die beiden Tarif-Innovationen, die in den vergangenen Tagen auf dem deutschen Mobilfunkmarkt gestartet sind. So hat beispielsweise o2 seine Free-Verträge dahingehend nachgebessert, dass die Kunden nach Verbrauch ihres Highspeed-Datenvolumens nicht mehr auf den Zugang zum LTE-Netz verzichten müssen. Zudem gibt es mit freenet Funk einen gänzlich neuen Mobilfunk-Discounter.

Darüber spre­chen wir heute

o2 Free bietet schon seit einigen Jahren die Möglichkeit, auch nach Verbrauch des Highspeed-Datenvolumens "endlos weiterzusurfen". Dabei mussten die Kunden aber bislang auf den Zugang zum LTE-Netz verzichten. Das ist seit dem 2. Mai nicht mehr der Fall, auch wenn es bei der Daten-Drossel bleibt. Im Podcast sprechen wir darüber, was der Kunde von dieser Verbesserung hat.

Mit freenet Funk gibt es einen neuen Discounter, der einen anderen Ansatz als die bereits am Markt tätigen Player verfolgt. Schon allein die Bestellung und Einrichtung des Mobilfunk-Anschlusses funktioniert anders als von anderen Anbietern gewohnt. Aber auch tariflich zeigt sich die neue freenet-Marke innovativ, denn freenet Funk hat auch Deutschlands derzeit günstigste echte Flatrate geschaffen.

Wie funktioniert freenet Funk? Welche Tarife hat der Discounter im Angebot? Was gibt es beim neuen Discounter sonst noch zu beachten? Auch das ist Thema in der aktuellen Ausgabe des Podcasts von teltarif.de

