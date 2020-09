o2-Aktion: Neuvertrag zum halben Preis

o2-Aktion gestartet

Foto: Telefónica Vor einigen Tagen hat o2 eine Aktion ange­kün­digt, die es ermög­licht, einen o2-Free-Tarif zum halben Preis zu bekommen. Jetzt ist das Angebot gestartet. Bestands­kunden haben die Möglich­keit, bis zu drei Gutscheine an Freunde und Bekannte zu vergeben. Wird der Neuver­trag abge­schlossen und dabei der Gutschein einge­löst, so halbiert o2 die Grund­ge­bühr für den neuen Vertrag.

Die Gutscheine werden im Rahmen des o2-Prio­rity-Programms vergeben und sollen sich beispiels­weise per E-Mail oder WhatsApp an Inter­es­senten weiter­geben lassen. Der Neukunde darf in den vergan­genen sechs Monaten keinen o2-Vertrag besessen haben. So schließt die Telefónica-Marke unter anderem aus, dass Kunden sich selbst werben. Das ist aber auch nicht nötig, denn als Kombi­karte kostet der zweite Anschluss eben­falls nur 50 Prozent des Normal­preises.

Wer aktuell noch einen Mobil­funk­ver­trag besitzt, muss den Gutschein nicht sofort einlösen. Die Aktion läuft zunächst bis zum 31. März 2021. Über welchen Weg - online oder im statio­nären Handel - der neue Vertrag abge­schlossen wird, ist uner­heb­lich. Nicht einge­räumt wird der Rabatt für Ange­bote, die ohnehin bereits im Preis redu­ziert sind. Führt der Kunde einen Tarif­wechsel durch, so verliert er die Vergüns­ti­gung.

Echte Flat­rate ab 14,99 Euro im Monat

o2-Aktion gestartet

Foto: Telefónica Im Rahmen der Aktion haben Kunden beispiels­weise die Möglich­keit, einen Smart­phone-Tarif mit echter Flat­rate für Tele­fo­nate, den SMS-Versand und den mobilen Internet-Zugang ab einer monat­li­chen Grund­ge­bühr von 14,99 Euro zu bekommen. Zu diesem Preis ist der Tarif o2 Free Unli­mited Basic erhält­lich, bei dem die Geschwin­dig­keit des mobilen Internet-Zugangs aller­dings auf 2 MBit/s limi­tiert ist.

Für monat­lich 19,99 Euro bekommen Inter­es­senten über die Aktion den Tarif o2 Free Unli­mited Smart. Hier erhöht sich die Surf­ge­schwin­dig­keit auf bis zu 10 MBit/s. Zum Preis von 24,99 Euro ist der o2 Free Unli­mited Max verfügbar. Hier ist "LTE max" inklu­sive. Das sind im Telefónica-Netz bis zu 225 MBit/s.

Auch die o2-Free-Volu­men­ta­rife sind im Rahmen der Rabatt-Aktion zum halben Grund­preis erhält­lich. In einer weiteren Meldung haben wir darüber berichtet, welche Ände­rungen o2 im Februar bei diesen Preis­mo­dellen vorge­nommen hat.