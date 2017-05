Aktionstarif: o2 Free mit 15 GB LTE-Volumen unter 30 Euro

Vom 23. Mai bis 5. September bietet o2 einen Free-Tarif mit 15 GB LTE-Volumen pro Monat für 29,99 Euro an. Das Angebot ist auch in Kombination mit einem Smartphone erhältlich.

Aktionstarif mit 15 GB Highspeed-Volumen o2 hat im Oktober vergangenen Jahres seine neue Tariffamilie o2 Free gestartet. Seitdem haben Interessenten erstmals die Möglichkeit, einen Smartphone-Tarif mit Daten-Flat zu bekommen, die nach Verbrauch des Highspeed-Volumens nur recht moderat in der Performance gedrosselt wird. Jetzt hat die Telefónica-Marke anlässlich ihres 15. Geburtstags einen Jubiläumstarif im Rahmen von o2 Free aufgelegt, der sich durch ein vergleichsweise hohes Kontingent an ungedrosseltem Datenvolumen auszeichnet.

Das Angebot nennt sich o2 Free 15 und schlägt mit einer monatlichen Grundgebühr von 29,99 Euro zu Buche. Dafür bekommen die Kunden monatlich 15 GB ungedrosseltes Datenvolumen, das über GPRS und EDGE, UMTS und HSPA sowie LTE genutzt werden kann. Die maximale Übertragungsgeschwindigkeit des mobilen Internet-Zugangs beträgt 225 MBit/s.

Wie bei allen o2-Free-Tarifen müssen die Kunden nach Verbrauch des Highspeed-Datenvolumens für den Rest des jeweiligen Abrechnungszeitraums auf den LTE-Zugang verzichten. Über UMTS können die Kunden mit bis zu 1 MBit/s weitersurfen, während in den meisten anderen deutschen Mobilfunktarifen nach Ausschöpfen des Highspeed-Kontingents auf 64 kBit/s oder weniger gedrosselt wird, so dass in der Praxis kein brauchbarer Internet-Zugang mehr zur Verfügung steht.

Ansonsten entspricht der Aktionstarif einem regulären o2-Free-Vertrag. Die Kunden bekommen eine Allnet-Flat für Telefonate und den SMS-Versand sowie auf Wunsch eine Festnetznummer für die günstige Erreichbarkeit. Dazu ist auch das EU-Roaming im Preis enthalten. Das heißt, die Kunden können ihren Vertrag in allen Staaten der Europäischen Union zu gleichen Bedingungen nutzen. Allerdings müssen die Nutzer im Ausland nach Einsetzen der Performance-Drossel mit 250 kBit/s anstelle von 1 MBit/s beim mobilen Internet-Zugang auskommen.



Sky sechs Monate kostenlos

Kunden, die sich für o2 Free 15 entscheiden, bekommen sechs Monate lang ein Sky-Cinema- oder Sky-Entertainment-Ticket ohne Aufpreis mit dazu. Ferner sind sechs Sky-Sportsport-Tagestickets im Preis enthalten.

Der vom 23. Mai bis 5. September erhältliche Aktionstarif lässt sich außerdem mit einem Smartphone-Kauf kombinieren. Kunden, die sich für das Apple iPhone 7 oder das Samsung Galaxy S8 entscheiden, leisten eine Anzahlung von 1 Euro. Danach werden zwei Jahre lang für Tarif und Handy zusammen monatlich 54,99 Euro berechnet.

Im Mai 2002 ging o2 als Nachfolger von Viag Interkom an den Start. In einer weiteren Meldung blicken wir auf die Geschichte von o2 von der Homezone über o2 o bis hin zu o2 Free zurück.