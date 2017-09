Letzte Chance: o2 Free 15 nur noch heute erhältlich

Letzter Tag für o2 Free 15 Heute besteht voraussichtlich letztmalig die Chance, den Aktionstarif o2 Free 15 zu buchen. Die Münchner Telefónica-Marke hatte den Vertrag im Rahmen der Angebote anlässlich des 15-jährigen o2-Jubiläums im Frühjahr aufgelegt. Dabei wurde das Aktionsende von vorneherein auf den 5. September datiert. Nachdem o2 mittlerweile neue Free-Tarife vorgestellt hat, die ab morgen gebucht werden können, ist eine Verlängerung der Aktion unwahrscheinlich.

Beim o2 Free 15 handelt es sich um eine Allnet-Flat für Telefonate und den SMS-Versand, bei der die Kunden 15 GB monatliches Highspeed-Datenvolumen mit "LTE max." zur Verfügung haben. Je nach Netzverfügbarkeit am Aufenthaltsort haben die Kunden demnach einen Internet-Zugang mit bis zu 225 MBit/s im Downstream zur Verfügung. Noch höhere Geschwindigkeiten sind im Telefónica-Netz vorerst nicht geplant.

Nach Verbrauch des ungedrosselten Übertragungsvolumens müssen die Kunden - wie in allen o2-Free-Tarifen - ohne LTE-Zugang auskommen. Dafür stehen über UMTS noch bis zu 1 MBit/s im Up- und Downstream zur Verfügung. Zu Beginn des jeweils nächsten Abrechnungszeitraums haben die Kunden dann auch wieder das LTE-Mobilfunknetz zur Verfügung.

Der Vertrag schlägt mit 29,99 Euro monatlicher Grundgebühr zu Buche und die Mindestvertragslaufzeit beträgt 24 Monate. Die Kunden können auch eine Festnetznummer für die günstige Erreichbarkeit bekommen. Zudem ist das EU-Roaming inklusive. Das heißt, Kunden können ihren Tarif - unter Berücksichtigung der Fair Use Regelungen - in allen Staaten der Europäischen Union sowie in Norwegen, Island und Liechtenstein ohne Aufpreis nutzen.

Letzter Tag für Prepaid-Aktion

Auch der zum o2-Jubiläum aufgelegte Prepaidtarif ist heute voraussichtlich letztmalig buchbar. Die o2 Freikarte All-in 1,5 GB bietet eine Allnet-Flat für Anrufe und den SMS-Versand sowie pro Abrechnungszeitraum 1,5 GB Highspeed-Datenvolumen für den mobilen Internet-Zugang.

Im Rahmen der Aktion ist der Tarif für 15 Euro je Vier-Wochen-Zeitraum zu bekommen. Normalerweise schlägt das Preismodell mit 19,99 Euro für vier Wochen zu Buche. Für den Internet-Zugang ist die Datenautomatik voreingestellt. Damit werden nach Verbrauch des Inklusivvolumens bis zu dreimal im Abrechnungszeitraum 250-MB-Pakete für jeweils 3 Euro nachgebucht, bevor die Datendrossel auf maximal 32 kBit/s greift.

Mit unserem Tarifvergleich auf teltarif.de haben Sie die Möglichkeit, ein für Ihr Nutzungsverhalten passendes Vertrags- oder Prepaidangebot zu ermitteln.