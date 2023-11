o2 Home: Neuer Name für neue Festnetz-Tarife

o2 macht Schluss mit unter­schied­lichen Tarifen, die bisher an die verwen­dete Anschluss-Technik gekop­pelt waren, und startet am 15. November ihr aktua­lisiertes Fest­netz-Angebot. Unter dem neuen Namen "o2 Home" - vorher "o2 my Home" - werden Fest­netz-Anschlüsse in den Tech­nolo­gien (V)DSL, TV-Kabel und 4G/5G zu einem einheit­lichen Grund­preis ange­boten.

Grund­preis mit Tech­nologie-Aufschlag

Bild: o2 Das bedeutet, o2 bietet künftig die o2-Home-Tarife für die Zugangs-Tech­nolo­gien DSL, Kabel und 4G/5G zu einem einheit­lichen Grund­preis an. Im Grund­preis für den Anschluss per Glas­faser ist bereits ein soge­nannter "Tech­nologie-Aufschlag" von 5 Euro pro Monat enthalten (für die Tarife o2 Home M bis XL). Das bedeutet, es erhöht sich für alle Tech­nolo­gien bis zum Tarif o2 Home XL (mit bis zu 500 MBit/s im Down­load) der monat­liche Grund­preis um 5 Euro. Den Gigabit-Tarif (o2 Home XXL 1000) gibt es weiterhin für 59,99 Euro (über TV-Kabel-Anschluss) bzw. 79,99 Euro (über Glas­faser).

Zudem erhöht sich die Upload-Geschwin­dig­keit im TV-Kabel-Tarif, der über den Infra­struktur-Partner Voda­fone bereit­gestellt wird, von 25 MBit/s auf bis zu 50 MBit/s (Tarife M, L und XL).

Das neue Internet@Home-Angebot von o2 im Über­blick

Grafik: o2 Alle Tarife enthalten eine Allnet-Flat­rate für unbe­grenztes Tele­fonieren ins deut­sche Fest­netz und in alle deut­schen Mobil­funk­netze. Der einma­lige "Erschlie­ßungs­preis" für Glas­faser beträgt stan­dard­mäßig unab­hängig vom Infra­struk­tur­anbieter 599,99 Euro. Dieser kann aber aufgrund von Rabatten auch entfallen.

Erhöhte Rabatte zum Start der neuen Tarife

Für Neukunden aller Lauf­zeit­tarife der Tech­nolo­gien Kabel und Glas­faser gibt es 12 Monate lang 15 Euro monat­lich Rabatt. Ein Beispiel: 250 MBit/s (o2 Home L) über Kabel ist ab 29,99 Euro im ersten Jahr möglich. Der Preis gilt nur für Neukunden, die in den letzten 12 Monaten keinen o2-Home-Anschluss hatten, bei Bestel­lung von o2 Home L mit mindes­tens 24 Monaten Vertrags­lauf­zeit für die ersten 12 Monate. Danach fallen 44,99 Euro monat­lich an. Außerdem wird ein einma­liger Anschluss­preis von 49,99 Euro berechnet. Dieser entfällt bei Bereit­stel­lung über Kabel und mit 24 Monaten Vertrags­lauf­zeit.

Weitere Rabatte

12 Monate je 20 Euro Rabatt bei Anschlüssen über LTE/5G bzw. 12 Monate 10 Euro monat­lich über DSL und 0 Euro Anschluss­preis sind für die Tech­nolo­gien Kabel, Glas­faser und LTE/5G im Angebot. Auch ein Erschlie­ßungs­preis für Glas­faser in Höhe von 0 Euro ist machbar.

Neue o2-Kunden sollen einheit­lich 12 Monate von den Akti­ons­preisen profi­tieren können, teilt o2 mit. Neue o2-Mobil­funk­kunden können einen Kombi-Vorteil von 5 Euro pro Monat für die rest­liche Vertrags­lauf­zeit bekommen, wenn sie Mobil­funk und Fest­netz von o2 beziehen. Auf der o2-Kombi-Tarife-Home­page werden die Details erklärt.

Grundke: Größte Verfüg­bar­keit im deut­schen Fest­netz­markt

"Mit der größten Internet@Home- und Gigabit-Verfüg­bar­keit versorgen wir unsere Kunden zu Hause mit allem, was sie für ihren digi­talen Alltag brau­chen - und das zu einem attrak­tiven Preis in einem jetzt noch über­sicht­licheren Port­folio“, erklärt Kunden­mar­keting-Chefin Dr. Verena Grundke die neuen Tarife.

Sie macht darauf aufmerksam, dass "mehr als die Hälfte aller deut­schen Haus­halte, also derzeit rund 24 Millionen", bereits "Gigabit-Geschwin­dig­keit über o2 beziehen" könnten, darunter derzeit rund acht Millionen Glas­faser­haus­halte über die Infra­struk­tur­partner Deut­sche Telekom, Unsere Grüne Glas­faser (UGG) und wilhelm.tel.

Passende Router zur Miete

Je nach Zugangs-Tech­nologie bietet o2 unter­schied­liche Router zur Miete an. Bei Flex-Tarifen ohne Mindest­lauf­zeit fällt eine einma­lige Bereit­stel­lungs­gebühr von 49,99 Euro an. Bestands­kunden können im Rahmen einer Vertrags­ver­län­gerung in einen der neuen Tarife wech­seln.

Auf der Home­page von o2 gibt es einen Verfüg­bar­keits­check, um fest­zustellen, welche Tech­nologie vor Ort möglich ist. Daraus leitet o2 eine "indi­vidu­elle Empfeh­lung" je nach Bedarf ab. Der o2-Wech­sel­ser­vice soll sich um alle notwen­digen Schritte für einen reibungs­losen Über­gang kümmern.

o2 und Internet@Home-Verfüg­bar­keit

Während o2 sein 4G- und 5G-Mobil­funk­netz selbst auf- und ausbaut und betreibt, setzt der Anbieter im Fest­netz­geschäft komplett auf Part­ner­schaften: In Koope­rationen mit Voda­fone und Tele Columbus ("Pyur)" stellt o2 das Fest­netz-Internet über Koax-TV-Breit­band­kabel zur Verfü­gung. Dazu kommen Ange­bote in VDSL- und Glas­faser­technik (FTTH/FTTB), die o2 über die Deut­sche Telekom und Netz­betreiber wie EWE TEL, wilhelm.tel, Unsere Grüne Glas­faser (UGG) oder west­con­nect reali­siert. Zudem bietet o2 seinen Kunden (A)DSL über die Infra­struktur der Deut­schen Telekom an.

o2-Hotline ist für alle Fragen zuständig

Zu beachten ist, dass ein Fest­netz­kunde von o2 in Falle von tech­nischen Fragen oder bei Störungen sich nur an die o2-Hotline wenden kann, auch wenn ihm der Tech­nologie Partner (z.B. Voda­fone, Telekom, Tele­columbus etc.) bekannt wäre. Die Hotlines der Tech­nologie-Partner kennen den Kunden über­haupt nicht und können (und dürfen) bei Problemen auch nicht weiter­helfen.

Wer schon Mobil­funk­kunde bei o2 ist, muss das bei einer Bestel­lung unbe­dingt angeben, damit die Kombi-Rabatte auch gebucht werden können.

Im Mobil­funk testet o2 gemeinsam mit Samsung neueste RAN-Technik.