o2 reduziert Neukunden-Rabatte im Festnetz

Ab 18. Januar halbiert o2 in den meisten seiner Fest­netz-Tarife die Neukunden-Rabatte für die ersten zwölf Monate nach Vertrags­abschluss.

o2 senkt Rabatte

Screenshot: teltarif.de, Quelle: o2online.de o2 verschlech­tert die Kondi­tionen für Kunden, die sich für einen neuen Fest­netz-Anschluss entscheiden. Zwar bleiben die Tarife auf dem Papier unver­ändert. Die Telefónica-Marke redu­ziert aber den Rabatt, mit dem das Unter­nehmen poten­zielle neue Inter­essenten anlo­cken will. Der Kombi-Vorteil für Mobil­funk­kunden, die einen zusätz­lichen Fest­netz-Anschluss bei o2 buchen, soll aber bis auf Weiteres unver­ändert bleiben.

Screenshot: teltarif.de, Quelle: o2online.de Unab­hängig davon, ob sich der Kunde für o2 my Home S, M, XL oder XXL entscheidet, sparen Kunden bei Vertrags­abschluss ab 18. Januar im ersten Jahr monat­lich 5 Euro auf die Grund­gebühr. Bisher waren es 10 Euro. Unter dem Strich halbiert sich der Preis­vor­teil demnach von bisher insge­samt 120 Euro auf 60 Euro. Wer bei o2 einen Handy­ver­trag hat und zusätz­lich einen Fest­netz-Anschluss bucht, erhält weiterhin unbe­fristet einen Kombi-Vorteil in Höhe von 5 Euro pro Monat.

o2 my Home L mit höherem Preis­vor­teil

Inter­essenten, die sich für den Tarif o2 my Home L entscheiden, profi­tieren im Rahmen einer Aktion im ersten Jahr nach Vertrags­abschluss von monat­lich 10 Euro Rabatt auf die Grund­gebühr. Bisher lag der Preis­vor­teil bei 15 Euro pro Monat. Ausge­nommen von dieser Aktion sind Anschlüsse, die in den Glas­faser-Netzen von UGG und der Deut­schen Telekom reali­siert werden.

o2 my Home L kostet regulär 39,99 Euro monat­liche Grund­gebühr. Im ersten Jahr werden im Rahmen der Aktion jeweils 29,99 Euro berechnet. Der Tarif bietet eine Tele­fonie-Flat­rate in alle deut­schen Netze. Dazu kommt ein Internet-Zugang mit bis zu 250 MBit/s im Down­stream.

In diesen Tarifen entfällt die Anschluss­gebühr

Kunden, die sich für o2 my Home S und M über LTE bzw. 5G als Fest­netz-Ersatz entscheiden, sparen die sonst übliche Anschluss­gebühr von 49,99 Euro. Das gleiche Angebot gilt für o2 my Home L über DSL und Kabel sowie für o2 my Home M bis XXL über das Glas­faser­netz der Deut­schen Telekom. Die Kondi­tionen sollen zunächst bis zum 4. April gelten.

Wie bereits berichtet, plant o2 für das Früh­jahr 2023 auch Verschlech­terungen bei seinen Mobil­funk-Tarifen.