Fehler bei o2: Kombi-Vorteil plötzlich halbiert

Leser meldet Problem beim o2-Kombi-Vorteil

Bild: Telefonica / o2 Ein für viele Fest­netz- und Handy­nutzer weiterhin schla­gendes Argu­ment für die Unter­zeich­nung eines Vertrags direkt beim Netz­betreiber besteht in den Rabatten, die die Netz­betreiber gewähren, wenn man bei ihnen "alles aus einer Hand" bezieht. Die Höhe dieser Kombi-Vorteile ist nicht immer fest defi­niert, sondern richtet sich oft danach, welchen Fest­netz- oder Handy­tarif der Kunde kombi­niert. Und in welchem Jahr der Tarif gestartet worden war.

Proble­matisch wird es dann, wenn ein seit vielen Jahren gewährter Rabat dann plötz­lich wegfällt oder ohne ersicht­lichen Grund vom Provider redu­ziert wird. teltarif.de ist dem Fall eines Lesers nach­gegangen, bei dem der Kombi-Vorteil von o2 plötz­lich halbiert worden war. Und aus diversen Gründen wird es wohl auch dabei bleiben.

Leser beschwert sich über halbierten Kombi-Vorteil

Gene­rell ist es so, dass nach Ablauf der 24-mona­tigen Mindest­ver­trags­lauf­zeit nach den aktu­ellen Rege­lungen des TKG ein Vertrag nicht nur vom Kunden, sondern auch vom Provider mit Monats­frist gekün­digt werden kann. Und das bezieht sich damit dann auch auf Bestand­teile wie den Kombi-Vorteil, den der Provider eben­falls kündigen, ändern und auch verschlech­tern kann. Anfang Februar schrieb uns ein teltarif.de-Leser:

Das Folgende wäre viel­leicht mal eine Recherche und eine Nach­frage bei der o2-Pres­sestelle wert. Offenbar werden momentan den DSL-Bestands­kunden die Kombi-Vorteile gekürzt, sodass sie für dasselbe Produkt nun 5 Euro mehr zahlen sollen, als alle anderen Kunden dafür bezahlen müssen. Es wird dabei dann auch gleich auf das Sonder­kün­digungs­recht hinge­wiesen. Ein Chat mit der Kunden­betreuung verlief eben­falls höchst kunden­unfreund­lich und uner­freu­lich [...]. Es ist mehr als deut­lich zu erkennen, dass o2 offenbar keinen Wert auf den Erhalt der Kund­schaft legt und die Bestands­kunden loswerden will.

o2 hat einen Fehler zum eigenen Nach­teil gemacht

Mit seiner Zuschrift verwies der Leser auf seine Anfrage im o2-Hilfe-Forum . Dort beschrieb er, dass der Mobil­funk­ver­trag seit zwei Jahren unver­ändert laufe. Er habe ledig­lich im November o2 TV hinzu­gebucht und im Januar im Rahmen der Connect-Option eine weitere Multi­card bestellt.

Wir über­sandten die Anfrage gerne an o2 und baten um eine Erklä­rung. o2 antwor­tete uns, in der Tat sei die Bestel­lung der Multi­card der Auslöser für den ganzen Vorfall gewesen. Der Kunde habe den Tarif my Home M (2018). Das Akti­vie­rungs­datum sei Mitte November 2020 gewesen, kurz nachdem die my Home (2020) Tarife gestartet sind.

In dieser Phase seien fälsch­licher­weise 10 Euro Kombi-Vorteil bei vielen Kunden gebucht und gewährt worden, obwohl es eigent­lich im 2018er-Tarif nur 5 Euro Kombi-Vorteil gibt. Später sei dieser Bug bei o2 intern gefixt worden, sodass bei einer Ände­rung beim Mobil­funk­ver­trag das System den Kombi-Vorteil auf den rich­tigen Rabatt anpasst. Es gebe aber noch eine Hintertür. Hierfür sei es wichtig zu wissen, wie der Connect-Tarif des Kunden heißt.

Der Leser schrieb, es handele sich um einen o2 Free S Boost mit 3 GB Daten­volumen, der auch schon älter sei - "aus dem Jahre 2016 (oder so)", und der sei schon zweimal verlän­gert worden. o2 bekräf­tigte daraufhin, für den Free S Boost gebe es leider nur 5 Euro Kombi-Vorteil, nur Tarife ab mindes­tens 39,99 Euro Grund­gebühr (zum Beispiel ein Free L) würden 10 Euro Kombi-Vorteil im my Home (2018) ergeben. Der in der Zwischen­zeit zu viel gewährte Rabatt werde aller­dings nicht zurück­gefor­dert, sodass der späte Zeit­punkt der Rich­tig­stel­lung zugunsten des Kunden ausfalle.

o2: Das gilt grund­sätz­lich zum Kombi-Vorteil

Gene­rell schrieb uns o2 zu dieser Geschichte, die Höhe des Kombi-Vorteils richte sich stets nach den gewählten Tarifen des Haupt- und Zusatz­ver­trags zum Zeit­punkt des Vertrags­abschlusses und/oder der Vertrags­ver­län­gerung. Der Kombi-Vorteil werde dauer­haft gewährt, solange die kombi­nierten Tarife nicht gewech­selt, getrennt oder beendet werden.

Falls einer der Tarife zum Beispiel im Zuge einer Vertrags­ver­län­gerung gewech­selt werde, erfolge eine neue Berech­tigungs­prü­fung des Kombi-Vorteils gemäß der zu diesem Zeit­punkt gültigen Tarif­kom­bina­tionen. Dabei könne es vorkommen, dass sich mit dem Tarif­wechsel die Höhe des Kombi-Vorteils ändert oder der Kombi-Vorteil gänz­lich wegfällt. Ein Sonder­kün­digungs­recht ergebe sich daraus jedoch nicht. Im Forum kommen­tierte das der betrof­fene Leser wie folgt:

Das ist aber krass, dass das Hinzu­buchen einer Multi­card eine derar­tige Kata­strophe auslöst [...]. Hmpf, hätte ich bloß nicht diese dämliche Multi­card bestellt! Das sagt einem vorher aber auch keiner [...]. Also zahle ich dann doch letzt­lich dasselbe wie alle anderen und habe zwei Jahre lang einfach Glück gehabt.

Kombi-Vorteil schon mehr­fach mit Problemen

teltarif.de hat schon mehr­fach über Probleme mit dem Kombi-Vorteil bei o2 berichtet: