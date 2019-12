Urteil: o2 muss 225 000 Euro Handyguthaben auszahlen

Der Mobil­funk­betreiber Telefónica muss 225 000 Euro Handy­guthaben an einen geschäfts­tüch­tigen Kunden auszahlen, der mit Gesprächs­gutschriften ein kleines Vermögen ange­häuft hat. Das Ober­landes­gericht München gab heute nach mehr­jährigem Rechts­streit um die "Easy-Money"-Gutschriften dem Kunden recht.

Der Mann hatte das "Easy-Money"-Verspre­chen wört­lich genommen, insge­samt 508 Prepaid-Karten der Telefónica-Marke o2 gekauft, und einen zur Kunden­werbung gedachten Marke­tinggag in ein lukra­tives Geschäfts­modell umfunk­tioniert: Bei Prepaid-Karten mit Easy-Money-Funk­tion schrieb Telefónica für jeden einge­henden Anruf 2 Cent gut. Der Mann nutzte Wahl­wieder­holungs-Apps, um sich perma­nent selbst anzu­rufen.

Das Gericht ließ die Revi­sion nicht zu

Urteil: Telefónica muss 225 000 Euro Handyguthaben auszahlen Der Weg zum leicht verdienten Geld war dann aller­dings schwierig und führte über zwei Gerichts­instanzen: Telefónica hatte die 508 Karten 2015 zuerst sperren lassen, danach die Verträge gekün­digt und schließ­lich die Auszah­lung des Gutha­bens verwei­gert. Das Argu­ment des Konzerns: Der Kunde habe sowohl gegen die Allge­meinen Geschäfts­bedin­gungen als auch gegen Treu und Glauben verstoßen.

Letz­teres bezieht sich darauf, dass die 2-Cent-Gutschrift pro Anruf nicht dafür gedacht war, dass sich die Kund­schaft mit Compu­terhilfe tausend­fach selbst anruft. Daraufhin ging der Mann vor Gericht, und hat sich nun durch­gesetzt. Das Gericht ließ die Revi­sion nicht zu.

