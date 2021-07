teltarif hilft: o2 will nicht existierende Rufnummer portieren

Probleme beim Wechsel weg von o2 DSL ohne Portierung

Bild: Telefonica / o2 Wenn Kunden und DSL-Anbieter sich an das offi­zielle Proze­dere zum Anbie­ter­wechsel halten, sollte der DSL-Wechsel heut­zutage in den meisten Fällen mehr oder weniger reibungslos klappen. Dass es aber schon zu Problemen kommen kann, wenn der Kunde beispiels­weise gar keine Beibe­hal­tung und Portie­rung seiner bishe­rigen Fest­netz-Rufnummer wünscht, darüber haben wir vor einigen Jahren schon einmal berichtet.

Einen ähnli­chen Fall hatten wir nun erneut bei o2, bei dem ein DSL-Kunde unsere Hilfe benö­tigte.

Mitte Juni schrieb uns der teltarif.de-Leser und o2-DSL-Kunde:

Am 07.04.21 habe ich dann per Check24 einen Anbie­ter­wechsel ohne (!) Rufnum­mern­por­tie­rung zur Telekom beauf­tragt. Am 21.04.21 erhielt ich dann die zweite falsche Kündi­gungs­bestä­tigung, wieder mit falscher Haupt­ruf­nummer (048xxxxxxxxx) und wieder zum falschen Datum. Wieder rekla­miert, tele­foniert, gemailt und geschrieben. Am 04.05.21 erhielt ich dann die dritte falsche Kündi­gungs­bestä­tigung. Zwar hat man sich mit der Telekom nun auf das rich­tige Datum geei­nigt, jedoch immer noch mit der falschen, nicht exis­tie­render Haupt­ruf­nummer (048xxxxxxxxx).

Diese Rufnummer liegt übri­gens bei der Telekom und ist gesperrt, kann also gar nicht von o2 portiert werden. Und nun kommt die Krönung. Man will diese nicht bei o2 liegende falsche Haupt­ruf­nummer zur Telekom portieren, obwohl gar kein Portie­rungs­auf­trag vorliegt. Dafür soll[en] dann auch noch 11,44 Euro in Rech­nung gestellt werden.

Also setze ich mich hin, schreibe einen detail­lierten, proto­kol­lierten und chro­nolo­gischen Brief an o2 mit Kopien aller drei falschen Kündi­gungs­bestä­tigungen und der Bestä­tigung der Telekom, dass kein Rufnum­mern­por­tie­rungs­auf­trag ange­fragt wurde. Das war am 12.05.2021. Es folgten bis heute drei weitere erfolg­lose Tele­fonate, zuletzt heute. Alles läuft ins Leere. Ich bekomme keine Antworten und Lösungen. Viel­leicht können Sie mir helfen.